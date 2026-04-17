横領した金などでオンラインカジノで賭博を繰り返していたとして、新潟簡易裁判所裁判官の男が常習賭博などの罪で在宅起訴されました。



常習賭博と業務上横領などの罪で17日付で在宅起訴されたのは、新潟簡易裁判所の裁判官・森本暁史被告です。起訴状などによりますと、森本被告は2023年4～9月までの間、スマートフォンなどで少なくとも6万回オンラインカジノに接続しバカラ賭博をしたほか、秋田県内で勤務していた期間を含む2023年4月～2025年5月にかけて公務員宿舎管理組合の預金口座から合計279万円を自分名義の口座に入金したとされています。横領した金の一部は、オンラインカジノに使っていました。



検察は、捜査に関わるとして森本被告の認否を明らかにしていません。新潟地裁の三輪方大所長は「処分については事実関係を把握したうえで厳正に対処したい」とコメントしています。