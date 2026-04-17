◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）

今季限りでの引退を発表している西武・栗山巧外野手が１７日、１軍に合流した。

開幕は２軍で迎えたが、１６打数７安打、打率４割３分８厘の成績を残し満を持しての１軍昇格。この日は打撃練習を行った後、左翼の位置に就き守備練習を行った。ともに左翼を守った桑原も「ばり緊張した。普段の１・５倍くらい、一生汗かいてる。やっぱ憧れだったので。光栄です」と大汗をぬぐう圧倒的な存在感。「チームメートやファンのみなさんも含めて、いい刺激が入るように。そういうプレーをしていきたい」という意気込みを早速体現した。

この日は出場選手登録されなかったが、１８日にも登録される見込みで、「やってきていることをしっかり出せるように。いまさら力んでも１０メートル飛距離が伸びるわけじゃないし（笑）」と誓ったベテラン。２５年のプロ野球生活を締めくくるラストイヤーの“開幕”にも「「もう１軍でやってるぐらいの気持ちでファームでやってたので。改めて１軍での開幕という感じはない。スムーズに入っていけると思う」とあくまで自然体で迎える。