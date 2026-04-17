タレントのＪＯＹが１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。ハリウッドの超大物俳優からかけられた驚きの一言を明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたには生涯忘れられない記憶がありますか？」について聞かれると「忘れられない記憶は僕、ディカプリオに会ったんですよ、前。仕事でですけど。インタビューさせてもらって」とハリウッドのトップスター、レオナルド・ディカプリオをインタビューしたことを明かしたＪＯＹ。

「すごいですよ、ハリウッドスターのオーラっていうのは」と続けると「ディカプリオが俺から何か感じたんでしょうね。インタビューが終わった後に『お前をハリウッドで待ってる』って言ったんですよ。だから、俺はディカプリオを待たせてるんですよ、マジで」と豪語したところで共演の中尾ミエに「いつから待たせてるの？」と聞かれると「１５年前くらいから。『あいつ、まだか？』ってなってると思うんですよ、多分」と笑顔で答えた。

しかし、ＭＣのミッツ・マングローブは「軽部さんも同じこと言われたみたいよ」と同じくディカプリオへのインタビュー経験があるフジテレビ・軽部真一アナウンサーの名前を口に。この言葉にＪＯＹは「本当ですか？ でも、レオナルドのあの目はマジでしたよ」と苦笑していた。