高知県警は4月16日までに特殊詐欺事件で、受け子役を務めた外国籍の男2人を 詐欺の疑いで、逮捕しました。



4月16日までに詐欺の疑いで逮捕されたのは住居不定無職のLEE YUN HENG容疑者（29歳）と東京都板橋区の自称大学院生・SUN YU容疑者（25歳）です。



警察によりますと2026年3月から4月にかけて、高知市内に住む70代女性のスマートフォンに郵便局員や警察官をかたる男らから連絡があり、「女性が捜査の対象となっているため紙幣番号を調べる必要がある」として「1300万円を東京都内の指定の場所に送るよう」指示がありました。





女性は現金を箱に入れて送った後、警察に相談。警察が捜査したところ、現金の送付先は東京都板橋区のSUN容疑者のアパートで、その後、台東区内のホテルの1室に転送され、LEE容疑者が配達業者から路上で箱を受け取ったため、緊急逮捕したものです。警察の調べに対しLEE容疑者は「荷物の受け取りを頼まれただけだ」と容疑を否認していて、SUN容疑者も「金の入った荷物を受け取ったことは間違いないが その他のことは知らない」と容疑を一部否認しているということです。警察は、2人がこの特殊詐欺事件で受け子役だったとみて今後、組織の全容解明に向け捜査を続けるとしています。