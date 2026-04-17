（澤井 志帆 アナウンサー）

私は今、松坂屋静岡店、本館8階大催事場に来ています。こちらで、きょう4月17日から始まったのが「初夏の北海道展」。午前10時のオープンと同時に、スムーズに歩けないくらい、会場内は多くのお客さんでにぎわっています。



さあ、どんどん紹介していきます。



こちらにありますのが、毎回大人気のロイズ。ロイズといえばチョコレートですよね。生チョコレートやポテトチップスなど、今回もたくさんの商品が並んでいます。





そして…カメラさん、こちらには海鮮のお店がありますよ。カニやホタテなど北海道の海の幸がずらりと並んでいますよ。このあとも初夏の北海道展の魅力を、どどんとご紹介していきます。まずご紹介するのはこちら「汐音」。北海道の新鮮な海の幸を中心に、札幌駅直結の大丸札幌店で、本場の味が気軽に楽しめる人気の弁当店です。どれもおいしそうな海鮮弁当が並んでいますが…おすすめを教えてください。（汐音のスタッフ）こちら「汐音彩り海鮮」です。（澤井 アナ）ずっしり、豪華。カニやエビ、イクラも載っていまして…豪華ですね…どこから食べたらいいかわからない…。（汐音のスタッフ）ほぐし身をお召し上がりください。（試食）（澤井 アナ）ありがとうございました。おいしかった。続いてご紹介するのは…隣にあるこちらの店舗「ミートハウス」さんです。まさに“ザ・肉”という感じで、食欲そそられる見た目ですが、いちおし商品は何でしょうか。（ミートハウス スタッフ）はい、「はこだて大沼黒牛ステーキ弁当」です。（澤井 アナ）なんですか…この肉の量。大沼黒牛というのは…？（ミートハウス スタッフ）函館の隣町で育ったブランド牛なんです。モモの部位を使っていまして、うま味が特徴です。（澤井 アナ）こちらスタジオのみなさんにご用意したので津川さん。若狭さん。召し上がってみてください。（スタジオ出演者 試食）（澤井 アナ）お弁当の他にも北海道ならではの総菜も人気なんです。その中からこちら、「サンマルコキッチン」さんをご紹介します。札幌に店舗を構える総菜店で特に北海道産の素材にこだわったコロッケが人気のお店です。特におすすめはありますか？（サンマルコキッチン スタッフ）こちらです、「チーズフォンデュコロッケ」ですね。食べてみてください。（試食）（澤井 アナ）ありがとうございました。北海道展ですから…スイーツ、外せないですよね～。続いてご紹介するのはこちら「函館洋菓子スナッフルス」。中でも人気商品が「チーズオムレット」だそうです。こちらのオムレットはどういった特徴が？（函館洋菓子スナッフルス スタッフ）半熟オムレツの様なトロっと焼いたチーズスフレでございます。（澤井 アナ）きょうはほかにもいろいろ種類がありますが、おすすめはあります？（函館洋菓子スナッフルス スタッフ）こちらの「めん恋いちごオムレット」がおすすめでございます。お召し上がりくださいませ。（試食）（澤井 アナ）おししかった。どれもおいしくて、そして目移りしますよね。北海道にはいろいろな有名なスイーツがあるんですが、新たな定番として今注目を集めているスイーツがあるということなんです…それがこちらなんですが、すごい、大行列。「北海道バターのいとこ」です。2025年7月に誕生したばかりの新ブランドで、新千歳空港や大丸札幌店で販売されていて、北海道土産としても、今人気急上昇中のスイーツなんだそうです。こんにちは、こちらがその商品ですよね。見た目もユニークなこちら、特徴を教えてください（海道バターのいとこ スタッフ）こちらが「北海道バターのいとこ」というお菓子で、牛乳からバターを作る時の無脂肪乳を使ったお菓子です。（澤井 アナ）そんな大注目の「北海道バターのいとこ」を、スタジオにご用意します。お召し上がりください。（スタジオ出演者 試食）（澤井 アナ）「初夏の北海道展」は松坂屋静岡店本館8階大催事場で4月28日、火曜日まで開催しています。ぜひ、北海道の魅力を味わいに、足を運んでみてください。