◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(17日、マツダスタジアム)

2度目の先発マウンドにあがった広島・岡本駿投手。初回にDeNA・宮粼敏郎選手のタイムリーを浴び、今季初失点を喫しました。

2年目の岡本投手は今季から先発転向。初登板となった2日のヤクルト戦では、7回無失点の好投を披露するも援護なく勝利とはなりませんでした。2登板目はリリーフとして迎え、ここまで防御率0.00。続いて3登板目をこの日の先発マウンドで迎えています。

しかし初回、先頭の牧秀悟選手に四球を与えると、続く佐野恵太選手からヒットを許し、ノーアウト1、2塁のピンチをつくります。その後、筒香嘉智選手を三振に切るも、4番・宮粼敏郎選手からレフト線へのタイムリー2塁打を浴び、1点を失いました。

それでも好守備にも助けられ2アウトまで追い込みます。続く蝦名達夫選手には四球を与え、2アウト1、2塁と再びピンチを背負うも、松尾汐恩選手から三振を奪い、最少失点で切り抜けました。

2回にも2つの四球やヒットなどで2アウト満塁のピンチを招いた岡本投手。それでも筒香選手をセンターフライに打ち取り、無失点でしのぎました。