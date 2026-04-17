元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが4月16日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・石垣島を訪れた際のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空『ORION』Tシャツで沖縄・石垣島を満喫「充実しまくりの1日だった」



投稿された画像では、沖縄の『ORION』ロゴをあしらったピンク色のノースリーブトップスを着用。石垣島の商店街を歩きながら、地元の人気店『ゲンキみるく』のドリンクを手に自撮りするなど、沖縄らしさを全身で表現しています。





別の画像では、カフェ風の店内での食事シーンも投稿。ハンバーガーと、沖縄で人気のカーリーフライを手に、石垣島ならではのグルメを楽しんでいる様子が伝わってきます。





また、観光スポットである鍾乳洞での写真も複数公開。ライトアップされた鍾乳洞内で、天井から垂れ下がる鍾乳石を見上げたり、幻想的な光の中で佇んだりと、神秘的な空間を満喫する表情が印象的です。





さらに、カヤックに座りライフジャケットを着用して自撮りした画像もあり、石垣島でマリンスポーツも堪能したようです。





石垣島で休日を満喫した希空さんは「石垣島 ハンバーガー食べて鍾乳洞行ってカヤック乗って海鮮食べて充実しまくりの1日だった」と綴っています。





【担当：芸能情報ステーション】