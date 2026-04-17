「ちゃんと息できてる！？」密着しすぎな愛犬の寝相に「羨ましすぎる」「相思相愛」
【画像を見る】「次は私の顔に！」 羨ましがる人が続出した至福の密着タイム
Instagramに投稿された、トイプードルのちゃこたろうくんとお父さんの“ある寝姿”が大きな話題を呼んでいます。「幸せな時間だ〜」「息できてる？（笑）」といったコメントが寄せられ、5万いいねを超える反響となっています。
“ちゃこたろう (@cha_kotaro)くん”の投稿に写っていた、二人の寝姿は一体どんな様子なのでしょうか。
注目を集めたのは、ちゃこたろうくんがお父さんにぴったり寄り添って眠るワンシーン。
なんとちゃこたろうくんは、お父さんの顔をまるごと“枕”にするような体勢で眠っています。
お父さんの鼻や口の上に顎をしっかりと乗せ、そのままリラックスしています。
体はお父さんの肩に沿わせるように預け、前足は頭のラインにぴったりフィット。
まるで「ここが一番落ち着く場所」と言っているかのような密着ぶりで、見ているこちらが「パパ、ちゃんと息できてるかな？」と少し心配になるほど。
コメント欄には「幸せなシチュエーションすぎる！」「息できているか心配だけどかわいい（笑）」といった声が寄せられています。
■投稿主さんに聞く“大反響”の裏側
今回の投稿について、ちゃこたろう (@cha_kotaro)くんの投稿主さんにお話を伺いました。
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
「飼い主も初めて見たときに大爆笑したお気に入りの動画なので、たくさんの方に見ていただけて嬉しかったです。
そして、わんちゃん・ねこちゃんがいるご家庭では『あるある』だと気づきました。『我が家でもこうなります！』という共感も多かったです」
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
「色々な投稿を載せていますが、目に見えてバズっているのが、ちゃこたろうと父の動画なので、正直に言うと家族の中では『またオジさんがバズってるよ…』という感じです（笑）」
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
「あの動画の状況を『羨ましい！』『次私空いてます！』と言ってくださる方が何人かいらっしゃって印象的でした！」
―パパは枕にされていたことについて、なにか言っていましたか？
「特に感想はなかったですが『息はできていたの？』と聞くと『息は吸えてた』と言っていました。でも、ちゃこたろうがくっつけばくっつくほど、父は内心喜んでいると思います」
―最近のちゃこたろうくんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
「怒られるとわかっていても、綺麗に洗われた洗濯物で遊ぶのが好きです。必ず母に捕まりますが、そのときだけすごく気まずそうな、反省しているような顔をするんです。それが人間みたいで、ついつい笑ってしまいます」
―レタスクラブの読者に一言お願いします！
「この記事を見つけて、目を通してくださってありがとうございます！Instagramでは、ちょっぴり大きめ、小僧顔のちゃこたろうの何気ない日常を投稿しています。よろしければアカウントを覗いてみてください」
■家族みんなを笑顔にする！ちゃこたろうくんの日常
ちゃこたろう (@cha_kotaro)くんのアカウントには、家族との日常がたくさん投稿されています。
実は、ちゃこたろうくんを迎えることに反対していたというお父さん。
しかし、半年後にはすっかり形勢逆転です。座っているお父さんに体を完全に預けてリラックスするちゃこたろうくんと、優しくなでるお父さんの姿があり、相思相愛な様子が伝わってきます。
お母さんがちゃこたろうくんに向かってユニークな踊りを披露する投稿も。
踊りながら徐々に距離を縮めてくるお母さんと目が合うと、ちゃこたろうくんはスッと視線をそらします。その絶妙な間やリアクションに、思わず吹き出してしまいそうです。
ある日の夜は、ちゃこたろうくんがお父さんのお布団を堂々と占領。枕をしっかり使いこなして眠るちゃこたろうくんの横で、お父さんは布団の3分の1にも満たない狭いスペースにそっと横になります。
2歳のお誕生日には、ちゃこたろうくんのお顔をモチーフにした特製ケーキでお祝い。家族みんなに愛されていることが伝わる素敵な投稿が載せられています。
お父さんとの微笑ましい関係性や、思わずツッコミを入れたくなるコミカルな日常の瞬間を、ぜひちゃこたろうくんのInstagramでチェックしてみてくださいね。
文＝花谷瑛奈