外国証券 先物取引高情報まとめ（4月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4504( 4469)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 6904( 6904)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 3207( 3207)
6月限 126580( 126580)
7月限 34( 34)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3409( 3229)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 7161( 7161)
日経225ミニ 5月限 2226( 2226)
6月限 57078( 57078)
7月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 108( 96)
TOPIX先物 6月限 381( 381)
日経225ミニ 6月限 637( 637)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 665( 593)
TOPIX先物 6月限 2743( 2681)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 3898( 3880)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 778( 758)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 1793( 1793)
日経225ミニ 5月限 112( 112)
6月限 4114( 4114)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 258( 248)
TOPIX先物 6月限 678( 678)
日経225ミニ 6月限 1128( 1128)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2056( 2056)
TOPIX先物 6月限 5332( 5332)
日経225ミニ 5月限 2106( 2106)
6月限 38455( 38455)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 225( 217)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 194( 192)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 884( 162)
TOPIX先物 6月限 272( 272)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 139( 139)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 20( 20)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4504( 4469)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 6904( 6904)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 3207( 3207)
6月限 126580( 126580)
7月限 34( 34)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3409( 3229)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 7161( 7161)
日経225ミニ 5月限 2226( 2226)
6月限 57078( 57078)
7月限 54( 54)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 108( 96)
TOPIX先物 6月限 381( 381)
日経225ミニ 6月限 637( 637)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 665( 593)
TOPIX先物 6月限 2743( 2681)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 3898( 3880)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 778( 758)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 1793( 1793)
日経225ミニ 5月限 112( 112)
6月限 4114( 4114)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 258( 248)
TOPIX先物 6月限 678( 678)
日経225ミニ 6月限 1128( 1128)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2056( 2056)
TOPIX先物 6月限 5332( 5332)
日経225ミニ 5月限 2106( 2106)
6月限 38455( 38455)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 225( 217)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 194( 192)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 884( 162)
TOPIX先物 6月限 272( 272)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 139( 139)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 20( 20)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース