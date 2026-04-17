　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4504(　　4469)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6904(　　6904)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3207(　　3207)
　　　　　 　 　 6月限　　　126580(　126580)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　34(　　　34)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3409(　　3229)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7161(　　7161)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2226(　　2226)
　　　　　 　 　 6月限　　　 57078(　 57078)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　54(　　　54)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 108(　　　96)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 381(　　 381)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 637(　　 637)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 665(　　 593)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2743(　　2681)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3898(　　3880)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 778(　　 758)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1793(　　1793)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 112(　　 112)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4114(　　4114)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 258(　　 248)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 678(　　 678)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1128(　　1128)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2056(　　2056)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5332(　　5332)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2106(　　2106)
　　　　　 　 　 6月限　　　 38455(　 38455)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 225(　　 217)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 194(　　 192)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 884(　　 162)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 272(　　 272)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 139(　　 139)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース