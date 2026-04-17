ロックバンド「LUNA SEA」は17日、約6年ぶりの新曲「FOREVER」をリリースすることを発表した。全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」初日の5月29日にリリースする。

バンドの公式SNSにメンバー4人が真矢さんと新曲への思いを語った動画がアップされた。その中で、ベースのJが「出来上がっていく中で、真矢くんのドラムも入っていて。彼自身もこのドラムのテイクを凄く気に入ってくれて。作者としてしっかりと最高の曲に仕上げなきゃなって」と語っており、今年2月に死去した真矢さんも新曲に参加していることを明かした。

動画では「真矢くんは旅立っていきましたが、魂はここにある（RYUICHI）」「永遠はありえない。けど、魂、精神レベルでは永遠は存在する（SUGIZO）」「誰かのために生きている。それは真矢くんのためだと思う（INORAN）」などと、それぞれが思いを語っている。

LUNA SEAは今年2月、ドラマーの真矢さんが急逝。悲しみをこらえながら3月には東京・有明アリーナで公演を開催した。同公演で、全国ツアーの開催を発表。同ツアーは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに開催される。