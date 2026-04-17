ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、韓国でメガヒット中の映画「王と生きる男」を連想させる時代劇芸能コンテンツを披露する。15日にYouTubeチャンネルで、オリジナルバラエティー「ZBTVing」の新エピソード「王と生きる男たち」のティザー映像を公開した。

「ZBTVing」は、同グループのステージ外の自然な姿を収めたオリジナルコンテンツで、メンバーの楽しい絡みとケミストリーを披露し、世界のK−POPファンから継続的な支持を得ている。今回のエピソードは、韓国の伝統衣装・韓服と、韓国の昔の街を再現した民俗村を背景に、斬新な雰囲気を予告した。

公開されたティザー映像は、反逆を企てた者を追跡し、罪人の証拠となる上訴文を探し出すレースを展開する内容。追いかけられ、追いかける過酷な展開の中で、メンバーの機転とユーモアが加わり、多彩な見どころを提供する。

韓国メディアのスポーツ京郷は17日「今回のエピソードは映画『王と生きる男』を思い起こさせる設定で、さらに注目される。メンバーの自然なロールプレイとシチュエーションコメディーが融合し、没入感はもちろん、視聴の楽しさも倍増させ、視聴者の好み的確に捉えることが期待されている」と報じた。

本編は、17日午後8時にZEROBASEONE公式YouTubeチャンネルで公開される。