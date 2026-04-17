4月17日までに、タレントの香取慎吾がキャイ〜ンの天野ひろゆきのXに登場。そこで見せた香取の近影が話題となっている。

天野は、《カンコンキン稽古終わりに王子の舞台を観劇! 面白かった〜》とつづり、現在、香取が出演している、三谷幸喜氏演出の新作ミュージカル『新宿発8時15分』を鑑賞したことを報告。《帰り道時計見たら8時15分でした》と偶然の発見にも触れた。

「添えられた写真は、天野さんと香取さんが肩を組み、笑顔を見せる姿でした。空き時間に撮影されたと思われる写真ですが、香取さんはデニムに黒いTシャツを着用し、ラフなスタイルで、偶然なのか天野さんも同様のスタイルを披露しており、仲のよさを感じさせるものとなっています」（芸能プロ関係者）

1997年から11年間、放送された『香取慎吾の特上!天声慎吾』で共演して以来、20年以上の親交を持つ2人。いまもなお深い関係を思わせる写真に、ファンも歓喜にわいたが、さらに注目されたのは香取のすっきりした姿だった。

《慎吾痩せた?》

《稽古頑張りすぎて痩せてしまったのか》

ラフなスタイルと相まって、香取の姿はいささかほっそりしたように見えた。

「プライベートでもおしゃれで知られている香取さんは、ふだんはオーバーサイズの服装や重ね着などが多いため、黒いTシャツに細身のデニム姿は新鮮でした。そうしたこともあり、いつも肩まわりや腕まわりがすっきり見えたのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

体型の変化に驚きが広がったが、背景にはここ最近の、香取の過密スケジュールが関係しているのではないかと、この芸能プロ関係者が続ける。

「香取さんは2026年1月から、新たな冠レギュラー番組『しんごの芽』（読売テレビ）をスタートさせています。さらに4月からはミュージカルがスタートし、過酷な稽古にも励んでいました。秋に主演映画『高校生家族』が公開予定で、さらに4月15日には、新しい地図の映画『バナ穴 BANA_ANA』が初夏に公開されることも発表されたばかりです。やせて当然と言っていいほど、活躍が止まらないのです」

2026年は復活の年といえるようだ。