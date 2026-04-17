磐田GK川島永嗣が圧巻プレーを見せた

43歳となった今も抜群の反射神経は健在だ。

ジュビロ磐田のGK川島永嗣が“貫禄のビッグセーブ”でチームを救い、「43でこれはすごい」「エグい」と話題を呼んでいる。

磐田は4月12日にJ2・J３百年構想リーグ第10節でAC長野パルセイロと対戦。1-1で迎えたPK戦を4-1で制し、勝ち点を10に伸ばした。

ここまで90分勝利が1つと勢いに乗り切れない磐田を最後尾から支えているのが先月20日に43歳の誕生日を迎えた川島だ。スルーパスに反応して抜け出した長野のMF田中康介との1対1のピンチを右手一本のスーパーセーブで防ぐなど好守でチームを盛り上げた。

PK戦でも2本のシュートストップを見せるなど、やはりその実力は健在。Jリーグ公式YouTubeは「貫禄のビッグセーブ連発」と川島のプレーハイライトを公開。ファンからは「年齢を感じさせない」「意図的にニアに打たせてるんだな。流石です」「ベテランの味！」「凄いです」「並の選手は止められない」「こんなに息長い選手になるとは」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）