ギタリストの布袋寅泰が大橋ジムを訪れたことを、16日に更新したインスタグラムで報告した。



【写真】井上尚弥と2ショット まるでトレーナーみたい

布袋は「大橋ジムに表敬訪問してきました。張り詰めた空気の中、モンスターの眼は燃えていました」と4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥との2ショット写真を投稿した。井上は5月2日に東京ドームで元世界3階級制覇王者でWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人(M・T)の挑戦を受ける。



井上の体は形容しがたいほどに引き締まっており、コメント欄には「尚弥さん、カッコいい ドラゴンボールの孫悟空みたい」「井上尚弥の腹筋綺麗だわ ほぼ左右対称」との声が。また、「このタイミングで『表敬訪問』というワードをさりげなく使うの、カッコイイす」「ナイス表敬訪問です」「布袋さん、トレーナーの様です」「もし布袋さんがボクシングしたらミドル級かな…と妄想」など多数のコメントが届いた。



両者は深い交流があり、2024年5月、ボクシングスーパーバンタム級4団体タイトルマッチの井上尚弥VSルイス・ネリ戦で布袋は井上の入場時に「バトル・ウィズアウト・オナー・オア・ヒューマニティ」を生演奏。4万3000人の東京ドームを一気にヒートアップさせた。井上は見事KOで勝利をおさめた。布袋は試合もたびたび観戦している。



（よろず～ニュース編集部）