東根市の県道で15日、電動シニアカーに乗っていた男性が軽乗用車にはねられ死亡した事故を受けて、17日、警察や道路管理者が道路状況を確認する緊急点検を行いました。



17日午前、県道の交差点に道路を管理する県の担当者や県警や村山警察署の警察官、それに、地元の交通安全協会のメンバーたちが集まりました。事故の詳しい状況を確認するためです。

この事故は15日午前8時ごろ、東根市松沢の県道交差点で北に向かって走行していた軽乗用車と左から横断してきた電動シニアカーが衝突。電動シニアカーに乗っていた河北町新吉田・無職の阿部久雄さん（90）が死亡しました。警察は、軽乗用車を運転していた39歳の女性が前をよく見ていなかったことが事故の原因とみて詳しく調べています。

県警によりますと、県内でシニアカーがからむ死亡事故はことし初めてです。

17日の緊急点検では事故現場となった道路の見通しや標識の状況などを確認しました。参加者からは現場手前の看板に記載されている内容を変更するなど、対策が必要との意見が出ました。



村山警察署交通課叶内大将課長「運転手はしっかり前方左右を確認して道路状況・車両・歩行者を確認して頂く。安全運転に努めていただきたい」



警察は今後、注意を呼びかけるチラシをドライバーに配布するなど事故防止への対策を強化していきます。