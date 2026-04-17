親子で楽しむ名古屋限定舞台！ 中京テレビ放送「木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ」

記事ポイント 木下ゆーきさんと中京テレビが親子で楽しめるスペシャルステージを開催イベントは2026年5月16日に中京テレビ放送 プラザCで参加無料で実施応募は公式Instagramのフォロー後にイベントHPから申し込み可能 木下ゆーきさんと中京テレビが親子で楽しめるスペシャルステージを開催イベントは2026年5月16日に中京テレビ放送 プラザCで参加無料で実施応募は公式Instagramのフォロー後にイベントHPから申し込み可能

中京テレビ放送は、子育て世代に向けた「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンの一環として、木下ゆーきさんとのスペシャルステージを開催します。

スペシャルステージは、地元・名古屋市熱田区出身の木下ゆーきさんのステージやトークショーを通して、親子で過ごす時間を楽しめるイベントです。

事前応募制のイベントは、参加無料で申し込めます。

中京テレビ放送「木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ」

イベント名：木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ開催日：2026年5月16日(土) 14時〜15時受付開始：13時15分予定開催場所：中京テレビ放送 プラザC（名古屋市中村区平池町四丁目60番地11）アクセス：あおなみ線「ささしまライブ」駅から徒歩1分アクセス：名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩15分（1.2km）参加費：無料募集人数：愛知・岐阜・三重に住む親子100組200名予定応募条件：保護者1名と2026年4月時点で小学生以下の子ども1名の2人1組応募方法：公式Instagramをフォロー後、イベントHPから応募応募受付開始：4月17日17時

スペシャルステージは、木下ゆーきさんによるステージに加え、中京テレビアナウンサー上山元気さんとのトークショーも楽しめます。

ステージは、チュウキョ〜くんや「あさドレ♪ちゃん」も登場し、親子で参加しやすい内容です。

出演者

出演：木下ゆーき

木下ゆーきさんは、SNS総フォロワー数200万人以上を持つ子育てインフルエンサーです。

木下ゆーきさんの登場は、子育て世代に身近な視点で楽しめる時間をつくります。

トークショー

出演：上山元気（中京テレビアナウンサー）登場キャラクター：チュウキョ〜くん登場キャラクター：あさドレ♪ちゃん

上山元気さんのトークショーは、木下ゆーきさんとの掛け合いを通して親子で親しみやすい時間を届けます。

キャラクターの登場は、会場での思い出づくりをより楽しくします。

キャンペーン

「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンは、中京テレビのパパ・ママアナウンサーを中心に展開する子育て世代向けの広報企画です。

キャンペーンは、親子の日常や思い出づくりに寄り添う取り組みとして公式Instagramやインスタライブでも発信しています。

ロゴ

キャンペーンロゴは、「親子のそばに中京テレビ」のメッセージをわかりやすく伝えます。

ロゴの展開は、イベントや公式発信を通じて親しみやすい印象を広げます。

キービジュアル

キービジュアルは、親子で過ごす時間に寄り添うキャンペーンの世界観を表現します。

中京テレビ放送のイベントは、名古屋で親子の思い出をつくりたい人にうれしい機会です。

木下ゆーきさんのステージは、子育て世代が楽しめる内容を無料で体験できます。

応募は公式Instagramのフォロー後にイベントHPから進められます。

中京テレビ放送が開催する「木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントには誰が応募できますか？

A. イベントは愛知県、岐阜県、三重県に住む親子が応募できます。

応募は保護者1名と2026年4月時点で小学生以下の子ども1名の2人1組が対象で、公式Instagramのフォローも必要です。

Q. イベントの参加費はかかりますか？

A. イベントの参加費は無料です。

応募は事前抽選制で、当日は公式Instagramのフォロー画面、当選メール、本人確認の実施がありますので、来場前に準備しておくと安心です。

Q. 会場ではどんな内容を楽しめますか？

A. 会場では木下ゆーきさんのステージや上山元気さんとのトークショーを楽しめます。

チュウキョ〜くんや「あさドレ♪ちゃん」も登場するため、親子で参加しやすいイベントです。

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