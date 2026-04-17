親子で楽しむ名古屋限定舞台！ 中京テレビ放送「木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ」
記事ポイント
木下ゆーきさんと中京テレビが親子で楽しめるスペシャルステージを開催イベントは2026年5月16日に中京テレビ放送 プラザCで参加無料で実施応募は公式Instagramのフォロー後にイベントHPから申し込み可能
中京テレビ放送は、子育て世代に向けた「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンの一環として、木下ゆーきさんとのスペシャルステージを開催します。
スペシャルステージは、地元・名古屋市熱田区出身の木下ゆーきさんのステージやトークショーを通して、親子で過ごす時間を楽しめるイベントです。
事前応募制のイベントは、参加無料で申し込めます。
中京テレビ放送「木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ」
イベント名：木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ開催日：2026年5月16日(土) 14時〜15時受付開始：13時15分予定開催場所：中京テレビ放送 プラザC（名古屋市中村区平池町四丁目60番地11）アクセス：あおなみ線「ささしまライブ」駅から徒歩1分アクセス：名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩15分（1.2km）参加費：無料募集人数：愛知・岐阜・三重に住む親子100組200名予定応募条件：保護者1名と2026年4月時点で小学生以下の子ども1名の2人1組応募方法：公式Instagramをフォロー後、イベントHPから応募応募受付開始：4月17日17時
スペシャルステージは、木下ゆーきさんによるステージに加え、中京テレビアナウンサー上山元気さんとのトークショーも楽しめます。
ステージは、チュウキョ〜くんや「あさドレ♪ちゃん」も登場し、親子で参加しやすい内容です。
出演者
出演：木下ゆーき
木下ゆーきさんは、SNS総フォロワー数200万人以上を持つ子育てインフルエンサーです。
木下ゆーきさんの登場は、子育て世代に身近な視点で楽しめる時間をつくります。
トークショー
出演：上山元気（中京テレビアナウンサー）登場キャラクター：チュウキョ〜くん登場キャラクター：あさドレ♪ちゃん
上山元気さんのトークショーは、木下ゆーきさんとの掛け合いを通して親子で親しみやすい時間を届けます。
キャラクターの登場は、会場での思い出づくりをより楽しくします。
キャンペーン
「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンは、中京テレビのパパ・ママアナウンサーを中心に展開する子育て世代向けの広報企画です。
キャンペーンは、親子の日常や思い出づくりに寄り添う取り組みとして公式Instagramやインスタライブでも発信しています。
ロゴ
キャンペーンロゴは、「親子のそばに中京テレビ」のメッセージをわかりやすく伝えます。
ロゴの展開は、イベントや公式発信を通じて親しみやすい印象を広げます。
キービジュアル
キービジュアルは、親子で過ごす時間に寄り添うキャンペーンの世界観を表現します。
中京テレビ放送のイベントは、名古屋で親子の思い出をつくりたい人にうれしい機会です。
木下ゆーきさんのステージは、子育て世代が楽しめる内容を無料で体験できます。
応募は公式Instagramのフォロー後にイベントHPから進められます。
中京テレビ放送が開催する「木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ」の紹介でした。
よくある質問
Q. イベントには誰が応募できますか？
A. イベントは愛知県、岐阜県、三重県に住む親子が応募できます。
応募は保護者1名と2026年4月時点で小学生以下の子ども1名の2人1組が対象で、公式Instagramのフォローも必要です。
Q. イベントの参加費はかかりますか？
A. イベントの参加費は無料です。
応募は事前抽選制で、当日は公式Instagramのフォロー画面、当選メール、本人確認の実施がありますので、来場前に準備しておくと安心です。
Q. 会場ではどんな内容を楽しめますか？
A. 会場では木下ゆーきさんのステージや上山元気さんとのトークショーを楽しめます。
チュウキョ〜くんや「あさドレ♪ちゃん」も登場するため、親子で参加しやすいイベントです。
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