18日（土）は北日本では雷雨のおそれがあり、西日本でも雨の降るところがあるでしょう。東日本は晴れそうです。19日（日）は晴れエリアが広がり、25℃以上の夏日が続出しそうです。17日（金）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■北日本と西日本は雨のところも 東日本は行楽日和

18日（土）は低気圧が北海道の北部付近を進む見込みです。上空には寒気を伴うため、大気の状態が不安定となるでしょう。北海道では雷雨となるところがありそうで、風も強まりそうです。東北北部でも雨のところがあるでしょう。また、東シナ海の低気圧の影響で西日本でも所々、雨が降りそうです。折りたたみ傘があると安心です。一方で、東日本と東北南部は雲の広がる時間があっても天気の崩れはないでしょう。

■過ごしやすい陽気続く

朝の最低気温は17日（金）より上がるところがほとんどで、西日本では15℃前後となるでしょう。最高気温は5月並みのところが多く、過ごしやすくなりそうです。

【18日（土）の予想最低気温】（）内は前日差、季節感

札幌 9℃（＋3 5月中旬）

秋田 11℃（＋5 5月中旬）

仙台 8℃（＋2 4月下旬）

東京 12℃（＋3 4月下旬）

名古屋 13℃（-2 5月上旬）

大阪 14℃（＋2 5月上旬）

福岡 17℃（＋3 5月下旬）

那覇 23℃（＋1 5月下旬）

【18日（土）の予想最高気温】（）内は前日差、季節感

札幌 18℃（＋2 5月中旬）

秋田 17℃（-7 4月下旬）

仙台 20℃（＋4 5月中旬）

東京 23℃（＋4 5月中旬）

名古屋 23℃（＋2 5月上旬）

大阪 24℃（-2 5月上旬）

福岡 23℃（±0 5月上旬）

那覇 27℃（±0 5月中旬）

20℃を超えるところは、昼間は上着なしで過ごせそうです。秋田は前日との気温差が-7℃と大幅に下がるため、服装にお気をつけください。

■小笠原は高波に警戒 太平洋側もうねりに注意

台風4号は日本へは近づかず、直接の影響はない見込みです。ただ小笠原諸島では大しけに、太平洋沿岸も波が高くなりそうです。穏やかに晴れていても、うねりが届き、急に波が高くなることもあります。週末、釣りなど海のレジャーを予定されている方は十分にお気をつけください。

■19日（日）は夏日続出か 6月並みの暑さに

19日（日）は九州では雨のところがありますが、そのほかは晴れるところが多いでしょう。気温が上がり、東京、大阪をはじめ、夏日となるところが多くなりそうです。

【19日（日）の予想最高気温】（）内は季節感

札幌 16℃（5月上旬）仙台 23℃（6月中旬）山形 25℃（6月上旬）福島 26℃（6月中旬）東京 26℃（6月中旬）甲府 27℃（6月上旬）名古屋 24℃（5月中旬）大阪 26℃（5月下旬）福岡 21℃（4月下旬）