◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）

日本ハムのドラフト３位ルーキー・大塚瑠晏内野手が、初初出場初打席でプロ初安打を放った。

「１番・二塁」でのスタメン出場。初回先頭で打席に入ると、西武先発・渡辺の１３８キロのスプリットをはじき返した。右翼線を破る二塁打でプロ初安打をマークすると、ベンチを飛び出した新庄監督が、いつものように記念球を確保した。

守備では初回無死三塁、源田の右飛で中継に入り素早いバックホームを見せたが、捕手の頭上を越える“大暴投”。しかし、１死一塁で林の打球を二塁ベース寄りで処理すると、素早いトスで併殺を完成させた。

大塚はファームで１４試合に出場し、打率２割６分７厘、１本塁打、６打点。２本塁打を放ちながら、打率１割２分５厘と一発以外の安打がなかったカストロと入れ替わり、１軍初昇格を勝ち取った。

大塚は試合前、「自分がルーキーらしくはつらつとやって、少し流れを変えていけたら」と意気込んでいたが、レイエスの犠飛で同点のホームを踏むなど、連敗中のチームに刺激を与える一打となった。