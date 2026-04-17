大阪市は１７日、「大阪市プレミアム付商品券２０２６」を３年ぶりに発行すると発表した。大阪市北区の大阪市役所で行われた発表会見には、３年ぶり３度目のアンバサダー就任となった姉妹漫才コンビの海原やすよ・ともこ、横山英幸市長が登壇した。

ＭＣの浅越ゴエが「２２年にコレ（メガネ）、２３年にコレ（革靴）を買いました」と明かすと、やすよは「デパ地下で使っちゃうから、ゴエくんみたいに形に残る物の方がいいかも」と納得顔。一方、横山市長は「白いスーツでも買おうかな。（前市長の）松井（一郎）さんも着てたし」とボケた。

横山市長は大阪・関西万博開催中の昨年６月、大阪府・吉村洋文知事がプライベートで“汚いキャップ”をかぶっていることを見るに見かねて、誕生日の６月１７日に新しい帽子をプレゼントした。「あの人、プリン食べただけでインスタ１万人見るんですよ。１万人見るんだから清潔感がある方がいいかなと思って」とシンプルなものを贈ったが、引き続きダメージ加工された「結構お高い」ものを身につけているという。

そこで、やすよは「最近、刺しゅう入れられる店も多いので（キャップの前面に）『プレミアム付商品券』て入れて贈りましょう」と（絶対にかぶりたくない）新たなキャップを誕プレにすることを提案した。ともこも「３人で贈りましょう」と乗っかると、横山市長は「２人のお名前も入れて贈りたいと思います」とうなずいていた。

今回は、前回の約１・４倍で、大阪市民（約２２０万人）の総数の約２・２倍分にあたる６２０万口が用意される。横山市長は「私は前回、市民の方を優先しようと思って応募してないんです。もう応募させてもろてもええかな」とニヤリ。ともこが「『たくろう』の赤木（裕）くんは前回（抽選に）落ちてしまった」と明かすと、横山市長は「ヤフーで天気予報検索してる場合やないですよ」と、きっちりツッコミボケ。浅越に「見てますね〜、Ｍ―１」とイジられていた。

商品券は大阪市民限定で、１万円で１万３０００円分の買い物ができるもの。１人４口、５人家族なら２０口まで購入可能。申込期間は４月２２日〜５月１７日。利用期間は６月２９日〜来年１月１５日。