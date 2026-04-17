5代目まで進化が続いたプレリュード

直接的に伍する相手へ、手を貸す人は多くない。F1ドライバーのデビッド・クルサード氏は、ミハエル・シューマッハ氏から、ヘルメットを借りたことがあるらしいが。

【画像】仕上がりの良いFFハイブリッド プレリュードとプリウス、ゴルフ シビック・タイプRも 全126枚

およそ半世紀前のこと。ホンダは、トヨタへ登録商標の譲渡を求めた。先にモデル名として「プレリュード」を登録していたトヨタは、音楽に関係するモデル名を好むホンダの傾向を認め、同意したとされている。



FFハイブリッドなプレリュードとプリウス、ゴルフ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ただし、当時に市販されていたのはアコード程度。コンチェルトやバラード、ビートは、まだ存在していなかった。何か充分な見返りが、あったのではないかと想像する。

とにかく、プレリュードは1978年に日本で発売。魅力的な前輪駆動のクーペが、現実的な価格で提供された。2001年に1度終止符が打たれる5代目まで進化は続き、VTECエンジンに加え、後輪操舵システムやトルクベクタリング機能などを獲得している。

前輪駆動でハイブリッドな2台と比較

四半世紀に及ぶ休符を経て、プレリュードは復活した。流麗なスタイリングをまといつつ、VTECエンジンは搭載していない。とはいえ、ハイブリッドのクーペは、インサイトやCR-Zで試されている。2026年の今では、保守的な英国人でも抵抗感は薄いだろう。

実力を探るうえで、比較相手には頭を悩ませた。英国では、そもそも2ドアクーペの選択肢が極めて限られる。BMW 2シリーズはエンジン縦置きの後輪駆動で、よりトラディショナル。仕上がりの良い、前輪駆動のハイブリッドが良いだろうと考えた。



FFハイブリッドなプレリュードとプリウス、ゴルフ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

選出したのは、フロントマスクがそっくりな、トヨタ・プリウス・プラグイン。同クラスのハッチバックとして、フォルクスワーゲン・ゴルフ GTEも英国では価格帯が近い。

発電が中心の2.0L 4気筒エンジン

6代目プレリュードのパワートレインは、ホンダ流のシリーズ式ハイブリッド。電気モーターが主に駆動を担い、2.0L 4気筒エンジンは発電が中心となる。高負荷時には遊星ギアが繋がり、エンジンのパワーもフロントタイヤへ伝えられる。

ちなみに発表時、北米のファンは穏やかではなかった。システム総合の最高出力は202psで、5代目より低かったから。英国仕様は排気ガス規制へ準拠し184psと更に低いが、こちらでは復活を喜ぶ人が大半のようだ。



ホンダ・プレリュード・アドバンス E：HEV（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

プリウスも似た構成にあるが、駆動用モーターの出力はやや小さい。プラグイン・ハイブリッドで駆動用バッテリーは10.8kWhと大きく、電気だけで80km近く走れる。

ゴルフ GTEは、従来的な6速デュアルクラッチATを実装しながら、駆動用バッテリーは大容量の19.7kWh。基本的にエンジンが走行の主体を担い、システム総合271psと、3台では1番パワフルでもある。

優雅で力強さも感じさせるスタイリング

プレリュードのプロポーションは、プリウスほど独創的ではなくても、美しいと感じる人は多いだろう。ベーシックなシルエットのゴルフ GTEより、遥かに誘目性が高い。優雅なライン構成でありつつ、力強さも感じさせ、抑揚が効いている。

車内空間の広さと実用性で優れるのは、明らかにゴルフ。運転席へ座っても、低いポジションが生む包まれ感は薄くても、ハッチバックで荷室は広く普段使いに好適。ダッシュボード周りの景色は見慣れたものといえるが、それが好ましい。



フォルクスワーゲン・ゴルフ GTE（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

テールゲートが大きく開くプリウスの荷室は、284Lとゴルフより狭い。後席へ快適に座れるのは、小柄な大人までだろう。

プレリュードの車内はしっかりスポーティだが、流麗なルーフラインの対価として、荷室は264Lと広くはない。リアドアのない後席へ座らせて不満が出ないのは、小学生くらいまでではないだろうか。

この続きは、FFハイブリッドな3台（2）にて。