ポケカ新パック『アビスアイ』発表 収録カード公開「メガダークライex」「シャドー悪エネルギー」など7枚
『ポケモンカード』（ポケカ）の『ポケモンカードゲームMEGA』シリーズから拡張パック「アビスアイ」が、5月22日に発売されることが決定した。あわせて収録カードの一部が公開された。
【画像】効果強すぎ！シャドー悪エネルギーなど 公開された『ポケカ』新カード
・メガダークライex
ワザ「ナイトレイド」は、110ダメージを与えることができます。さらに、自分のベンチポケモンにダメカンがのっているなら、110ダメージを追加で与えることができます。ワザ「アビスアイ」は、相手のバトルポケモンが特殊状態であれば、残りHPにかかわらず、そのポケモンを「きぜつ」させることができます。戦況を一気に変える力を持つ、メガシンカexです。
・ダークベル
悪タイプのポケモンをのぞくおたがいのバトルポケモンを、それぞれ「こんらん」にするグッズです。相手のワザを失敗させるチャンスを作るだけでなく、相手が特殊状態なら「きぜつ」させることができるメガダークライexのワザ「アビスアイ」と組み合わせるのが、おすすめ。
・カラマネロ
ワザ「まどわす」は、相手のバトルポケモンを「こんらん」にできます。ワザ「ブレインクラッシュ」は、相手のバトルポケモンが「こんらん」でないと失敗しますが、エネルギー1個で130ダメージを与えられます。ワザ「まどわす」で相手を「こんらん」にすることで、少ないエネルギーで大きなダメージをねらうことができます。
・マーイーカ
HP60。
・ザルード
ワザ「うしろなげ」は、30ダメージを与えつつ、自分のベンチポケモン1匹にも30ダメージを与えます。ワザ「シャドーウィップ」は、100ダメージに加え、自分のベンチポケモンに「シャドー悪エネルギー」がついているなら、さらに70ダメージを与えることができます。
・シャドー悪エネルギー
ポケモンについているかぎり、悪エネルギー1個ぶんとしてはたらく、特殊エネルギーです。このカードをつけている悪ポケモンは、ベンチにいるかぎり、相手のワザのダメージを受けません。
・イーユイ
ワザ「うずまくねたみ」は、20ダメージを与えます。このポケモンにダメカンが2個以上のっているなら、90ダメージを追加し、合計110ダメージを与えることができます。悪エネルギー1個で、最大110ダメージという高いダメージをねらうことができます。
(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
【画像】効果強すぎ！シャドー悪エネルギーなど 公開された『ポケカ』新カード
・メガダークライex
ワザ「ナイトレイド」は、110ダメージを与えることができます。さらに、自分のベンチポケモンにダメカンがのっているなら、110ダメージを追加で与えることができます。ワザ「アビスアイ」は、相手のバトルポケモンが特殊状態であれば、残りHPにかかわらず、そのポケモンを「きぜつ」させることができます。戦況を一気に変える力を持つ、メガシンカexです。
悪タイプのポケモンをのぞくおたがいのバトルポケモンを、それぞれ「こんらん」にするグッズです。相手のワザを失敗させるチャンスを作るだけでなく、相手が特殊状態なら「きぜつ」させることができるメガダークライexのワザ「アビスアイ」と組み合わせるのが、おすすめ。
・カラマネロ
ワザ「まどわす」は、相手のバトルポケモンを「こんらん」にできます。ワザ「ブレインクラッシュ」は、相手のバトルポケモンが「こんらん」でないと失敗しますが、エネルギー1個で130ダメージを与えられます。ワザ「まどわす」で相手を「こんらん」にすることで、少ないエネルギーで大きなダメージをねらうことができます。
・マーイーカ
HP60。
・ザルード
ワザ「うしろなげ」は、30ダメージを与えつつ、自分のベンチポケモン1匹にも30ダメージを与えます。ワザ「シャドーウィップ」は、100ダメージに加え、自分のベンチポケモンに「シャドー悪エネルギー」がついているなら、さらに70ダメージを与えることができます。
・シャドー悪エネルギー
ポケモンについているかぎり、悪エネルギー1個ぶんとしてはたらく、特殊エネルギーです。このカードをつけている悪ポケモンは、ベンチにいるかぎり、相手のワザのダメージを受けません。
・イーユイ
ワザ「うずまくねたみ」は、20ダメージを与えます。このポケモンにダメカンが2個以上のっているなら、90ダメージを追加し、合計110ダメージを与えることができます。悪エネルギー1個で、最大110ダメージという高いダメージをねらうことができます。
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