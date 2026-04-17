タレントJOY（41）が17日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、共通点の多い人気タレントとの比較に本音を口にした。

番組では、女優の内田有紀が元俳優の柏原崇氏と再婚したことで、元夫の吉岡秀隆の近況が気になるとの記事を紹介。MC垣花正からは、JOYに「余計なお世話だなというようなことはありますか？」と質問が飛んだ。

JOYは「余計なお世話で言うと、ユージとしょっちゅう比べられるじゃないですか？」と打ち明けた。ともに海外にルーツを持ち、年齢も芸歴も近い2人は、人に間違えられたり、類似タレントとしていじられることも多い。

「メディアで取り上げてもらえるのは、ありがたいですよ。あれで盛り上がってくれるならやりますけど」。そう話すJOYに、金曜MCのミッツ・マングローブは「15年くらい、あのひとネタでやってる」とツッコミを入れた。

JOYは「別に自分たちからやってるわけじゃないですよ？」と反論した。「いじられるからやりますし、“ユージさん”って言われたら、“ユージじゃねえよ”って返しますけど。ああいうのがあると、うれしくないですか？鉄板があると。お約束で、小さい話題かもしれないけど、生まれるわけじゃないですか」。コミュニケーションに役立つこともあるとした。

テレビでも頻繁に取り上げられることから、ミッツは「まだやってるのかと思いますし、一度もJOY君とユージ君を似ていると思ったことがない。全っ然、似てない。年を重ねるほど全然違うの」と力説。JOYは「うそでも分からないって言って下さい！今日もどっちがどっちか、分かってないでしょう？」と食い下がったが、ミッツは「ユージの方がめっちゃタイプ」と明かしていた。