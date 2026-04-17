白本彩奈、ヨガ講師・廣田なお氏と“ザビエルポーズ”披露 “忙しい人ほどヨガを”
俳優の白本彩奈（23）とヨガ講師・廣田なお氏が17日、都内で行われた『ベストオブヨギ2026』受賞者発表記者会見に登壇。受賞の喜びを語り、廣田氏とヨガの“ザビエルポーズ”を披露した。
【全身ショット】ほっそり二の腕あらわなワンピースで登場した白本彩奈
『ベストオブヨギ』とは、ヨガ界に大きく貢献した人を称える表彰イベント「ヨガジャーナルpresents Yoga People Award」の受賞者のこと。今回で11回目を迎える。
白本は、ドラマやCM出演などで多忙な日々の合間を縫って定期的にヨガクラスに通っており、今後、白本と同世代の人にヨガの魅力を広めることを期待され、受賞に至った。
トロフィーを受け取った白本は「趣味が高じてすてきな賞をいただき、とってもうれしく思います」とにっこり。ヨガインストラクターの友人がきっかけとなり、ヨガを始めたそうで、「呼吸をしている感覚を感じられて、それが忘れられなくて続けています」とハマっている様子。ヨガをすることで自身の気持ちや体の感覚が繊細になるといい、「芝居にも自分の引き出しであったり、感覚というものをより研ぎ澄ませて芝居が豊かになったと思います」と自信にあふれる表情を見せた。
その後、解剖学に基づき無理なく引き締まった体を目指す“美筋ヨガ”の考案者である廣田氏と、首元を伸ばすヨガのポーズを披露。胸鎖乳突筋をストレッチするもので、“ザビエルポーズ”と呼ばれている。廣田氏のアドバイスの元、白本は気持ちよさそうにヨガをしていた。
「ヨガを勧めたい人」という話題になると、白本は「忙しい人ほどヨガがいいと思っています」とコメント。「自分以外のものに対して考えることの方が日常多いと思うので、ヨガの時間だけは自分に集中して、自分の内側と向き合ってフォーカスすることができる特別な時間なので、忙しい方ほどヨガをぜひ実践してみていただけたらなと思います」と笑顔で勧めた。
過去にはヨガインストラクターのほか、堀田茜、内山理名、片岡鶴太郎、吉川ひなの、長谷川潤、松島花、プロバスケットボールチーム・アルバルク東京、児嶋一哉、鳩山由紀夫元内閣総理大臣などが受賞している。
【全身ショット】ほっそり二の腕あらわなワンピースで登場した白本彩奈
『ベストオブヨギ』とは、ヨガ界に大きく貢献した人を称える表彰イベント「ヨガジャーナルpresents Yoga People Award」の受賞者のこと。今回で11回目を迎える。
白本は、ドラマやCM出演などで多忙な日々の合間を縫って定期的にヨガクラスに通っており、今後、白本と同世代の人にヨガの魅力を広めることを期待され、受賞に至った。
その後、解剖学に基づき無理なく引き締まった体を目指す“美筋ヨガ”の考案者である廣田氏と、首元を伸ばすヨガのポーズを披露。胸鎖乳突筋をストレッチするもので、“ザビエルポーズ”と呼ばれている。廣田氏のアドバイスの元、白本は気持ちよさそうにヨガをしていた。
「ヨガを勧めたい人」という話題になると、白本は「忙しい人ほどヨガがいいと思っています」とコメント。「自分以外のものに対して考えることの方が日常多いと思うので、ヨガの時間だけは自分に集中して、自分の内側と向き合ってフォーカスすることができる特別な時間なので、忙しい方ほどヨガをぜひ実践してみていただけたらなと思います」と笑顔で勧めた。
過去にはヨガインストラクターのほか、堀田茜、内山理名、片岡鶴太郎、吉川ひなの、長谷川潤、松島花、プロバスケットボールチーム・アルバルク東京、児嶋一哉、鳩山由紀夫元内閣総理大臣などが受賞している。