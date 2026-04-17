体操着を盗んだ所を見られ、仲村と”主従関係”に似た契約を結んでしまう春日は…
ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時00分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
鈴木福・あの主演！春日（鈴木福）は佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んだ所を仲村（あの）に見られてしまい、主従関係にも似た契約を結ぶ。ある日、春日は憧れの佐伯とデートをするが背後には…
【動画】体操着を盗んだ所を見られ、仲村と”主従関係”に似た契約を結んでしまう春日は…
春日（鈴木福）は、クラスメートの佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んでしまった所を、仲村（あの）に見られ、バラさない代わりに主従関係にも似た契約を結ぶことになる。
その翌日、教室では一連の犯人は仲村ではないかと騒ぎになり、春日は「そんな証拠はない」と訴えると、庇う形に見え、仲村との関係を怪しまれる。
放課後、佐伯から声をかけられ、庇ったことを誉められデートの約束を交わす。楽しいデート当日そこに現れたのは…
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
春日高男役、鈴木福
仲村佐和役、あの
佐伯奈々子役、井頭愛海
木下亜衣役、須藤千尋
山田正和役、高村佳偉人
小島建役、坂口碧
下山修平役、矢作マサル
春日哲男役、長谷川朝晴
春日静恵役、中越典子
原作脚本
【原作】押見修造「惡の華」(講談社「別冊少年マガジン」所載)
【脚本】たかせしゅうほう
監督・演出
【監督】井口昇
音楽
【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）
【エンディングテーマ】majiko「クライクライ」（UNIERA/Bandai Namco Music Live Inc.）
制作
【制作】テレビ東京、C&I エンタテインメント
【製作著作】 「惡の華」製作委員会 2026
【公式HP】
【公式X】 @tx_akunohana
【公式Instagram】 @tx_akunohana
鈴木福・あの主演！春日（鈴木福）は佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んだ所を仲村（あの）に見られてしまい、主従関係にも似た契約を結ぶ。ある日、春日は憧れの佐伯とデートをするが背後には…
【動画】体操着を盗んだ所を見られ、仲村と”主従関係”に似た契約を結んでしまう春日は…
第2話
春日（鈴木福）は、クラスメートの佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んでしまった所を、仲村（あの）に見られ、バラさない代わりに主従関係にも似た契約を結ぶことになる。
その翌日、教室では一連の犯人は仲村ではないかと騒ぎになり、春日は「そんな証拠はない」と訴えると、庇う形に見え、仲村との関係を怪しまれる。
放課後、佐伯から声をかけられ、庇ったことを誉められデートの約束を交わす。楽しいデート当日そこに現れたのは…
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
春日高男役、鈴木福
仲村佐和役、あの
佐伯奈々子役、井頭愛海
木下亜衣役、須藤千尋
山田正和役、高村佳偉人
小島建役、坂口碧
下山修平役、矢作マサル
春日哲男役、長谷川朝晴
春日静恵役、中越典子
原作脚本
【原作】押見修造「惡の華」(講談社「別冊少年マガジン」所載)
【脚本】たかせしゅうほう
監督・演出
【監督】井口昇
音楽
【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）
【エンディングテーマ】majiko「クライクライ」（UNIERA/Bandai Namco Music Live Inc.）
制作
【制作】テレビ東京、C&I エンタテインメント
【製作著作】 「惡の華」製作委員会 2026
【公式HP】
【公式X】 @tx_akunohana
【公式Instagram】 @tx_akunohana