『ONE SAMURAI 1』全15試合 対戦カードを公開 メインイベントはロッタンvs武尊
4月29日、東京・有明アリーナで開催される『ONE SAMURAI 1』。日本の格闘技ファンに向けてONE Championshipのチャトリ・シットヨートンCEOが立ち上げた新シリーズ。今大会で引退を宣言している武尊が出場するメインイベントやフライ級チャンピオンの若松佑弥、アトム級チャンピオンの吉成名高など全15試合の対戦カードが公開されている。
【会見動画】武尊「ベルトを取って最後を締める」vs.ロッタン「日本のファンは恨まないで」
★「ONE SAMURAI 1 」全対戦カード
第1試合：バンダム級総合格闘技
永井奏多 VS 神部篤坊
第2試合：フライ級キックボクシング
陽勇 VS 内藤大樹
第3試合：ストロー級キックボクシング
黒田斗真 VS 田丸辰
第4試合：フライ級ムエタイ
士門 VS ジョハン・ガザリ
第5試合：ストロー級総合格闘技
山北渓人 VS 黒澤亮平
第6試合：フライ級総合格闘技
和田竜光 VS 伊藤盛一郎
第7試合：アトム級総合格闘技
平田樹 VS リトゥ・フォガット
第8試合：フェザー級キックボクシング
和島大海 VS リカルド・ブラボ
第9試合：バンダム級キックボクシング
秋元皓貴 VS 久井大夢
第10試合：アトム級総合格闘技
三浦彩佳 VS 澤田千優
第11試合：フェザー級キックボクシング
マラット・グレゴリアン VS 海人
第12試合：バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ
ジョナサン・ハガティー VS 与座優貴
第13試合：アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ
吉成名高 VS ソンチャイノーイ
第14試合：フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松佑弥 VS アバズベク・ホルミルザエフ
第15試合 メインイベント：フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
ロッタン VS 武尊
全試合の模様は、U-NEXTで独占ライブ配信される。
【会見動画】武尊「ベルトを取って最後を締める」vs.ロッタン「日本のファンは恨まないで」
★「ONE SAMURAI 1 」全対戦カード
第1試合：バンダム級総合格闘技
永井奏多 VS 神部篤坊
陽勇 VS 内藤大樹
第3試合：ストロー級キックボクシング
黒田斗真 VS 田丸辰
第4試合：フライ級ムエタイ
士門 VS ジョハン・ガザリ
第5試合：ストロー級総合格闘技
山北渓人 VS 黒澤亮平
第6試合：フライ級総合格闘技
和田竜光 VS 伊藤盛一郎
第7試合：アトム級総合格闘技
平田樹 VS リトゥ・フォガット
第8試合：フェザー級キックボクシング
和島大海 VS リカルド・ブラボ
第9試合：バンダム級キックボクシング
秋元皓貴 VS 久井大夢
第10試合：アトム級総合格闘技
三浦彩佳 VS 澤田千優
第11試合：フェザー級キックボクシング
マラット・グレゴリアン VS 海人
第12試合：バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ
ジョナサン・ハガティー VS 与座優貴
第13試合：アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ
吉成名高 VS ソンチャイノーイ
第14試合：フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松佑弥 VS アバズベク・ホルミルザエフ
第15試合 メインイベント：フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
ロッタン VS 武尊
全試合の模様は、U-NEXTで独占ライブ配信される。