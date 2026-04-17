【クイズで学ぶ】「なんとなくダルい」のは血管が老い始めているサインかも？ サラサラ血液を手に入れる最強食材・運動習慣を紹介！【健康雑学】

血管・血液ケアの重要性とは

健康的な血管は、酸素と栄養を細胞の隅々まで届け、疲労物質である乳酸の回収効率を劇的に高めます。血管をメンテナンスすることは、人生100年時代を長く楽しむための最大の自己投資であると言えるでしょう。

血液の状態は、日々の習慣で劇的に変わります。今回はクイズを通じて、あなたの「生命のインフラ」の現状を診断してみましょう。

【第1問】あなたの血液は何タイプ？「ドロドロの正体」を見極める

血液がドロドロになり、血流が停滞する原因は一つではありません。原因によって血液の「物理的な変化」が異なり、体に及ぼすリスクも変わります。

【クイズ】血液中の「糖」が過剰になり、本来は柔軟なはずの赤血球が硬化。ハチミツのように粘り気が増して血管の内壁に引っかかりやすくなっている状態を何タイプと呼ぶでしょうか？

（１）ザラザラタイプ

（２）ネバネバタイプ

（３）ベタベタタイプ

【正解】 （２）ネバネバタイプ

高血糖が続くと赤血球が「不良化」して硬くなり、毛細血管を通り抜けられなくなります。これが「ネバネバ」の正体です。また、中性脂肪が多いと血小板が巨大化して「ザラザラ」になり、ストレスは白血球を「ベタベタ」に変えて血管壁に張り付かせます。

健康診断の数値が「異常なし」でも、血流が悪い「未病（瘀血）」の状態は、パフォーマンスの停滞や見た目の老けを招きます。自身のタイプを知り、早急に手を打つことが重要です。

あなたの「ストレスタイプ」がパフォーマンスを密かに削っていないか、詳細はこちらの記事で。 （https://love-spo.com/article/kekanketueki07/）

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳

【第2問】血流爆上がり！「最強食材」とその組み合わせ

血管を若返らせるための食事戦略は、ストイックな制限ではなく「効率的な選択」が鍵を握ります。

血液サラサラ食材の合言葉は「オサカナスキヤネ」。 （オ＝お茶、サ＝魚、カ＝海藻、ナ＝納豆、ス＝酢、キ＝きのこ、ヤ＝野菜、ネ＝ねぎ類）

【クイズ】血液サラサラ効果の高い食材トップ3を組み合わせた最強レシピ「血流爆上がり万能トマたま酢」。使用される3つの食材の組み合わせとして、最も「血管の柔軟性」を高めるものはどれ？

（１）トマト・たまねぎ・黒酢

（２）トマト・卵・米酢

（３）トマト・大豆・りんご酢

【正解】 （１）トマト・たまねぎ・黒酢

特に注目すべきは「黒酢」です。1年以上熟成された黒酢はアミノ酸が豊富で、赤血球の膜をしなやかにするパワーが抜群。これに抗酸化成分リコピンを豊富に含む「トマト」、血小板の凝集を防ぐアリシンを含む「たまねぎ」を合わせれば、まさに最強の「燃料戦略」となります。

パフォーマンスを最大化する「食事術」

● リコピン×油のシナジー：トマトのリコピンは、オリーブオイルと一緒に摂取することで吸収率が劇的にアップします。

● 糖質「一ロ」オフの鉄則：糖質を絶つ必要はありません。いつもの白米を「ちょうど一ロ分（約15％）」減らす。この最小限のアクションが、血管を傷つける血糖値スパイクを防ぐ最短ルートです。

● 食前20分の黒酢：食前にお酢を摂取することで、消化を緩やかにし、インスリンの過剰分泌を抑えます。

「オサカナスキヤネ」を日々の献立にどう組み込むか。具体的レシピはこちらから。 （https://love-spo.com/article/kekanketueki28/）

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳

【第3問】1分で完了！血管年齢を逆転させる「ちょいトレ」と「生活習慣」

内側から血液を整えた後は、物理的な刺激で血管そのものを鍛えましょう。ここで必要なのは、自分を追い込むハードワークではありません。

【クイズ】「第2の心臓」と呼ばれ、そのポンプ機能を刺激することで下半身に滞った血液を心臓へ押し戻し、全身の循環を劇的に改善する部位はどこ？

（１）広背筋（背中）

（２）下腿三頭筋（ふくらはぎ）

（３）大胸筋（胸）

【正解】 （２）下腿三頭筋（ふくらはぎ）

「かかと上げ下げ」を1分行うだけで、滞った血流が動き出します。激しい運動は、かえって活性酸素を生み、血管を「サビ」させる原因になりかねません。自律神経を整え、血管の弾力を取り戻すには、1分程度の「ちょいトレ」こそが持続可能な戦略なのです。

血管を広げる「魔法の物質」NOを産生せよ

血管の若返りにおいて最も重要なのが、血管内皮細胞から分泌されるNO（一酸化窒素）です。

● 重炭酸温浴の科学：40℃以下のぬるめのお湯に重炭酸入浴剤を入れ、15分～30分浸かってください。皮膚から吸収された重炭酸イオンが、「一酸化窒素合成酵素」を活性化させ、NOの産生を強力に促します。

● 口腔ケアは血管ケア：起床直後の歯磨き・舌磨きを怠ると、増殖した歯周病菌が血管内に侵入し、プラークを形成します。アスリートの「清潔感」は、血管の健康からもたらされるのです。

スタミナを底上げし、試合の最終盤まで動ける体を作るための「1分習慣」の詳細は、こちら。 （https://love-spo.com/article/kekanketueki19/）

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳

血管から始まる、新しい自分のパフォーマンス

「血管・血液はいくつになってもよみがえる」。血管・血液のケアに、「手遅れ」という言葉はありません。

血管の内皮細胞は日々新陳代謝を繰り返し、生まれ変わっています。たとえ今、血管年齢が実年齢を上回っていたとしても、今日からの「トマたま酢」一口、1分のかかと上げ、そして重炭酸のお風呂といった小さな積み重ねが、あなたの生命インフラを確実に再構築していきます。

今日、この瞬間から。あなたの血管から始まる、新しい自分への変化を楽しんでください。