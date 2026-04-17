（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうのおすすめの食材はこちらです、「セロリ」です。





このセロリなんですけれども、現在出荷量が増えていて価格が安定していて、柔らかくて食感もいいですし、今まさに旬ですよね。このセロリ、しかも腸内環境であったり、あとはむくみの軽減もしてくれるということで…。（松浦 悠真 気象予報士）いろいろな作用があって、今お買い得になってきて、今食べたいものですね。（永井 大勝 アナウンサー）では、その今食べたいセロリを…きょう販売されたお値段を見ていきましょう。こちらです。「田子重 西中原店」では139円、一袋で販売しているということで、他のスーパーでも104円であったり105円と、かなりお買い得なセロリとなっています。さあそのセロリ、ここからは簡単レシピを紹介していきます。こちらです・「セロリのごま和え」セロリ…少しちょっと苦手な方もいらっしゃるかもしれません。ただですね、このレシピを作ってみたら家族に大好評だったという声もあったということで、ではまずそのレシピをご覧いただきます。どうぞ。セロリの茎は筋を取って薄めに、斜めに薄切りにして幅食べやすい大きさに切ります。ボウルにセロリを入れて600ワット、レンジで1分加熱をしてください。最後、温かいうちに酢と塩、ごま油、白いりごま、鶏ガラスープの素を入れて混ぜたら完成です。さあ、このセロリの簡単レシピ。スタジオにご用意いたしました。では若狭さん津川さんお召し上がりください。（スタジオ出演者 試食）（永井 大勝 アナウンサー）苦手な人から大好きな人まで楽しめるこの「セロリのごま和え」ということで、皆さん、この簡単レシピ、ぜひ試してみてください。