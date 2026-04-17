俳優の片岡鶴太郎が１７日、東京・品川プリンスホテル ステラボールで舞台「ブラック・コーヒー」の東京公演（１８日から）の公開ゲネプロを行った。

没後５０周年を迎えた「ミステリーの女王」アガサ・クリスティーの名作を舞台化。科学者が毒殺され、家族が抱える秘密やウソを暴きながら、ブラックコーヒーに混ぜられた毒の真相に迫る本格ミステリーだ。

事件の真相に迫る名探偵のエルキュール・ポアロを演じる片岡にとって、３５年ぶりの主演舞台。全３時間の劇中では膨大なセリフをものともせず、時にはアドリブで笑いをちりばめるなど“鶴太郎節”も遺憾なく発揮した。

８〜１２日の大阪公演を盛況のうちに終え、待望の東京公演となる。片岡はファンに向けて「お待たせしました。大阪にてまた一つ進化したカンパニー一同が素敵なミステリーをお届けします。この機会でしか見ることができない作品ですので、気になる方はぜひ劇場までお越しください」と呼びかけた。

ポアロの相棒アーサー・ヘイスティングスを演じるダブル主演の鈴木拡樹も「大阪公演でたくさんのお客様にお楽しみいただいた極上のミステリーを、東京でもご覧いただけるのが楽しみです。大阪公演を通して、スタッフとキャストの連携もより深まり、良い座組の中で公演に臨めています」と手応え。「東京公演も片岡鶴太郎さん演じるエルキュール・ポアロの相棒として演じさせていただけることを楽しみにしています。引き続き、たくさんのお客様に極上のミステリーをお届けします」とコメントした。