宝塚歌劇花組トップスターの永久輝（とわき）せあと、花組トップ娘役の星空美咲が１７日、東京・千代田区の東京宝塚劇場でグランド・ラメント「蒼月抄（そうげつしょう）−平家終焉の契り−」、スパイシー・ショー「ＥＬ ＤＥＳＯ」（１８日から５月３１日まで）の通し舞台稽古＆囲み取材を行った。

平安時代末期。平家最後の総大将・平知盛（永久輝）を主人公に、父の影を背負い誓いと喪失の果てにたどり着いた姿を、蒼月（そうげつ）に刻まれた命の抄として描く。

開幕を翌日に控えた永久輝は「１公演１公演を大切にお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします」とあいさつ。今作の魅力について「和モノの美しさは１００％外に出さないところ。思いがあっても手を添えるだけとか（相手に）触れないとか、そういうものに美しさが宿る。相反する部分、こぼれ落ちるようなものが表現できれば」と語った。また、ラテンショーについては「ただただ熱いだけではなくて、怪しさや刺激的な要素もある。スパイシーというタイトルが付いているので、芝居心や場面の色を際立たせてお届けしたい」と主張した。

正室で明子役を演じる星空は、稽古期間を通して「目線の使い方を学ばせていただいた。自分がどこを見るか、何を見るか、動きが制限されているからこそ大事になる。もっともっと頑張りたい」と力強く語った。