「出ていくと困るのは君の家だよ」姉の夫からの電話に凍りつく…優しい男の本性とは【姉が帰らない理由 第6話】
■これまでのあらすじ
姉と義兄の結婚は、父の仕事上でのミスの尻拭いによって決まったものだった。家族のために売られたも同然の姉は、義兄から自由を奪われてずっと苦しんでいたのだ。そんな姉を守ろうとする甥の姿を見て、智也は真実を探る決意をする。
姉と義兄の結婚は、父の仕事上でのミスの尻拭いによって決まったものだった。家族のために売られたも同然の姉は、義兄から自由を奪われてずっと苦しんでいたのだ。そんな姉を守ろうとする甥の姿を見て、智也は真実を探る決意をする。
帰宅して妻の遥に伝えた。姉は結婚生活でお金も自由も全部取り上げられていたこと。そもそもその結婚も自分で決めたことじゃなかったこと。父が会社で失敗して、その代わりに北見さんに差し出されたこと…。
俺は何も知らなかった…。
そして、もうひとつの疑問を口にする。
「北見さんって、本当にお父さんを助けたのかな お偉いさんの息子だからって、そんなことができる？」
言われてみれば--確かに都合が良すぎる。父さんに話を聞きに行こうと思ったその瞬間、スマホが鳴った。
姉の夫--北見からだった。
イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)