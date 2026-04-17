■これまでのあらすじ

姉と義兄の結婚は、父の仕事上でのミスの尻拭いによって決まったものだった。家族のために売られたも同然の姉は、義兄から自由を奪われてずっと苦しんでいたのだ。そんな姉を守ろうとする甥の姿を見て、智也は真実を探る決意をする。



帰宅して妻の遥に伝えた。姉は結婚生活でお金も自由も全部取り上げられていたこと。そもそもその結婚も自分で決めたことじゃなかったこと。父が会社で失敗して、その代わりに北見さんに差し出されたこと…。

遥は驚きながらも「…やっぱり」と言った。そして遥は初めて話してくれた。自分も実家で「女なんだからね」とずっと言われてきたこと。「だから絵美さんを見ていて、ずっと何か変だと思ってた。放っておけなかった」と。俺は何も知らなかった…。そして、もうひとつの疑問を口にする。「北見さんって、本当にお父さんを助けたのかな お偉いさんの息子だからって、そんなことができる？」言われてみれば--確かに都合が良すぎる。父さんに話を聞きに行こうと思ったその瞬間、スマホが鳴った。姉の夫--北見からだった。イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)