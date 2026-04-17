【野球マンガ学概論】 4月17日 発売 価格：2,200円

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小学館は、ツクイヨシヒサ氏による書籍「野球マンガ学概論 ～その歴史と表現について～」を本日4月17日に発売した。価格は2,200円。

本書は野球マンガの歴史と表現について徹底的に解説した著作で、世界に類を見ない日本の「野球マンガ」文化について、学問的な体系化を図った新機軸のマンガ評論。「MAJOR」「ラストイニング」に登場する実際のコマを使用しながら、徹底解説する。

ジャンルの勃興期から20世紀までの流れを俯瞰・整理した第一章、21世紀の現在に至るまでの作品群を集積・評価した第二章、野球マンガならではの試合とプレーの表現を分析・解体した第三章、物語の構成やストーリーの流れをポイント別に分類・定義した第四章、の四部構成で「野球マンガ」文化が語られる。

また、コラムとして「女子野球」で振り返る野球マンガ史、「パロディ」で振り返る野球マンガ史、「擬似球技」で振り返る野球マンガ史などが収録される。

「MAJOR」から実際のコマを抜粋 （C）満田拓也／小学館

「ラストイニング」から実際のコマを抜粋 （C）中原裕／小学館