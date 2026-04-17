19世紀を代表する画家「ゴッホ」の絵画を、先進のデジタル技術で“動く絵画”として映像化した展覧会が、18日横手市で始まります。



新たなカタチで現代に蘇った、驚きの作品を体感することができます。



多くの偉大な名画を生み出した、オランダを代表する画家ゴッホ。



その自画像が…なんと動いています。



代表作の「ひまわり」は…



揺れています。



18日、横手市の県立近代美術館で始まる「親愛なる友フィンセント動くゴッホ展」。





大胆な色彩と筆づかいが特徴のゴッホ作品を、先進のデジタル技術で映像化し、動く絵画として蘇らせました。会場には約30点が展示されています。こちらはゴッホが病気療養中に描いた星月夜という作品です。うごめく雲と星の動きを映像化しました。会場には動くゴッホ作品を組み合わせたアート空間も設けられています。作品の世界に入り込んだような感覚を体験することができます。開幕を前に17日は内覧会が開かれ、訪れた人たちが一足早く、動くゴッホ作品を楽しみました。来場者「美術的なことはわからないんですけど、わからない人でも見てすごいなーとかこういう風に描いてたんだなとかってわかるのがすごいなと思います」来場者「動かないものと思っていたから、動いているのを見て動くっていうことはすごいことだなって感じました」「素晴らしいと思います。これはやっぱり見ておいた方がいいと思うなみんな」動くゴッホ展総合プロデューサー 樋口光仁さん「ゴッホの絵の特徴であるタッチを一筆一筆動かす形で動画を構成していると、そういう意味ではデジタルアートでありながら現代のAIとかそういったものとは一線を画すゴッホの作品の世界観を大切にしたデジタルアートといえる」ゴッホ作品を新たなカタチで楽しめる展覧会は、横手市の県立近代美術館で18日から7月20日まで開かれます。※4月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします