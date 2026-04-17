年齢を重ねてもいきいきとした生活を送ることを目指す、「あきぎん長活き学校」の今年度の開校式が行われました。



参加者は健康のために重要な「食」を通して「人生100年時代」を楽しく生きるヒントについて考えました。



「あきぎん長活き学校」は県民の健康寿命を延ばすことやシニア層の社会参加の推進につなげようと、秋田銀行が10年前から開校しています。



17日は今年度の開校式が行われ、約380人が参加しました。





これまでの参加者からの関心が高かった「食」をテーマに、県立大学の石川匡子教授が講演しました。加齢に伴って味覚が衰えると塩分を摂りすぎる傾向があるということです。秋田県立大学 石川匡子教授「秋田県民は濃い味付けを好むそうなんです。減塩しようと思ってやると食塩を取り除くことになります」食感やうまみを生かした調理方法などでおいしく減塩に取り組んでほしいと呼びかけました。「あきぎん長活き学校」では今後も様々なテーマの授業を行い、「人生100年時代」を楽しく生きるヒントについて学びを深めてもらうことにしています。※4月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします