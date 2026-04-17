秋田市の千秋公園で、新たに11の個人と団体がサクラの木のオーナーになりました。



17日はオーナーの証であるプレートの贈呈式が行われ、それぞれが思いを込めたプレートをサクラの木に設置しました。



今年、新たにオーナーになったのは、11の個人と団体です。



17日はそれぞれのサクラの木に飾るプレートの贈呈式が行われました。





オーナーになるには、秋田市に10万円以上の寄付をする必要があります。今回は、県の内外の55人から応募があり、抽選でオーナーが選ばれました。プレートには、オーナーそれぞれが家族などへの思いを込めたメッセージが刻まれています。式を終えると、早速、オーナーとなった木に向かいます。プレートを設置し、特別な木の前で記念写真を撮影しました。五十嵐さん親子娘・光那さん（10）「毎年あのサクラ見に（千秋公園に）行くから、なんかすごいなぁって」母・咲実さん「すごいなぁって思った？うふふ。娘が今年10歳だったので、健やかにサクラの木とともに大きくなってほしいなと思って今回応募しました。10年後20年後、またこの木の下で毎年お写真撮りたいなと思います。大きく成長してほしいです」明治時代に約1,200本植えられた千秋公園のサクラは、現在、約630本にまで減っています。サクラの木の寿命は約60年。古くなった木は花の数が少なくなり、植え替えのための伐採によって本数が減り続けています。千秋公園のサクラを守ろうと8年前から行われている、サクラの木のオーナー制度。特別な思いを込めたサクラの木。子どもの成長とともに大きく育ち、花を咲かせます。※4月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします