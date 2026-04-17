樹齢200年以上とされている湯沢市の「おしら様の枝垂れ桜」が満開を迎えました。



山あいの集落に咲く一本桜を一目見ようと、17日も県の内外から多くの花見客が訪れていました。



山形との県境にも近い、湯沢市横堀地区の山あいの集落にある一本の大きな枝垂れ桜。



「おしら様」と呼ばれている白山神社が近くにあることから、「おしら様の枝垂れ桜」の名前で親しまれていて地域住民が長年守り続けています。





幅を示す枝張りが約20メートル、高さ10メートルを超える大木は、樹齢が200年以上とされていて地域のシンボルになっています。今年は雪解けが早く暖かい日が続いたため、例年より1週間以上早い今月13日に咲き始め、17日に満開を迎えました。朝から青空が広がり、季節先取りの暖かさとなった湯沢市。淡いピンク色の花が映える一本桜を一目見ようと、県の内外から多くの花見客が訪れていました。花見客「あや～いいごど～。ほ～おお～」撮影する花見客「おおーいいーすごくー。カシャ！」横手市から「すごいです～。本当に大きくて思ったより」由利本荘市から「古木でいいと思います。趣があります」仙台市から「きょうは角館と大潟村の菜の花サクラロードを見に行くツーリング」「素朴な感じで周りに余計なものがないので、おしら様が際立って見えていいと思います」雪深い地域に訪れた春を彩る1本の枝垂れ桜。18日からはライトアップが始まり、20日月曜日まで幻想的な夜桜も楽しむことができます。※4月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします