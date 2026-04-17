w.o.d.が、4月12日に配信リリースした新曲「NON-FICTION」のMVを本日21時よりプレミア公開する。

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同楽曲は、TVアニメ『勇者のクズ』第2クールのエンディングテーマ。今回公開となったMVは、“人生”をテーマに綴られた歌詞にリンクするような映像に仕上がっており、w.o.d.らしい激しくも疾走感が溢れるロックサウンドが聴きどころだ。

また、「NON-FICTION」のシングルCDを6月10日に発売。CDジャケットは、TVアニメ『勇者のクズ』原作の漫画を担当しているナカシマ723の描き下ろしのオリジナルジャケットとなっている。

収録楽曲は表題「NON-FICTION」のほか、nerdwitchkomugichan、タクマ（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）、SATOHの3アーティストによる計3曲の「NON-FICTION」リミックスをCD限定で収録。w.o.d.の楽曲がリミックスされるのは初となる。盟友ともいえる3アーティストがそれぞれの解釈で仕上げる「NON-FICTION」を楽しむことができる。なおCDは、期間生産限定盤として発売となる。

・「NON-FICTION」楽曲コメント

クソみたいなことだらけのこの人生という舞台を、どう生き抜こうか？

今日も悩んでばっかですが、あなたが聴いてくれるならそれで幸せです。

Peace！

サイトウタクヤ(Vo＆Gt)

（文＝リアルサウンド編集部）