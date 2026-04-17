「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限7106枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7106枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7106( 4106)
ソシエテジェネラル証券 2774( 2774)
バークレイズ証券 2700( 2700)
SBI証券 3171( 1117)
楽天証券 1635( 549)
松井証券 263( 263)
マネックス証券 242( 242)
インタラクティブ証券 198( 198)
フィリップ証券 161( 161)
三菱UFJeスマート 289( 147)
JPモルガン証券 3063( 63)
日産証券 27( 27)
豊証券 20( 20)
光世証券 11( 11)
岩井コスモ証券 8( 8)
ドイツ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 4( 4)
共和証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
シティグループ証券 5000( 0)
みずほ証券 2000( 0)
モルガンMUFG証券 2000( 0)
三菱UFJ証券 1000( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 116061( 116061)
ソシエテジェネラル証券 87436( 87436)
バークレイズ証券 41601( 41601)
SBI証券 50504( 22808)
松井証券 15157( 15157)
日産証券 11940( 11940)
楽天証券 27043( 11185)
JPモルガン証券 9412( 9412)
サスケハナ・ホンコン 8454( 8454)
三菱UFJeスマート 9136( 6240)
モルガンMUFG証券 5888( 5888)
ゴールドマン証券 5432( 5382)
ビーオブエー証券 5248( 5248)
BNPパリバ証券 4843( 4843)
広田証券 3749( 3749)
UBS証券 3447( 3447)
マネックス証券 3028( 3028)
野村証券 2989( 2747)
みずほ証券 1939( 1899)
三菱UFJ証券 1729( 1729)
SMBC日興証券 40( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
三菱UFJeスマート 75( 63)
ABNクリアリン証券 46( 46)
楽天証券 45( 45)
フィリップ証券 30( 30)
マネックス証券 11( 11)
豊証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
SBI証券 11( 5)
日産証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7106( 4106)
ソシエテジェネラル証券 2774( 2774)
バークレイズ証券 2700( 2700)
SBI証券 3171( 1117)
楽天証券 1635( 549)
松井証券 263( 263)
マネックス証券 242( 242)
インタラクティブ証券 198( 198)
フィリップ証券 161( 161)
三菱UFJeスマート 289( 147)
JPモルガン証券 3063( 63)
日産証券 27( 27)
豊証券 20( 20)
光世証券 11( 11)
岩井コスモ証券 8( 8)
ドイツ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 4( 4)
共和証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
シティグループ証券 5000( 0)
みずほ証券 2000( 0)
モルガンMUFG証券 2000( 0)
三菱UFJ証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 116061( 116061)
ソシエテジェネラル証券 87436( 87436)
バークレイズ証券 41601( 41601)
SBI証券 50504( 22808)
松井証券 15157( 15157)
日産証券 11940( 11940)
楽天証券 27043( 11185)
JPモルガン証券 9412( 9412)
サスケハナ・ホンコン 8454( 8454)
三菱UFJeスマート 9136( 6240)
モルガンMUFG証券 5888( 5888)
ゴールドマン証券 5432( 5382)
ビーオブエー証券 5248( 5248)
BNPパリバ証券 4843( 4843)
広田証券 3749( 3749)
UBS証券 3447( 3447)
マネックス証券 3028( 3028)
野村証券 2989( 2747)
みずほ証券 1939( 1899)
三菱UFJ証券 1729( 1729)
SMBC日興証券 40( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
三菱UFJeスマート 75( 63)
ABNクリアリン証券 46( 46)
楽天証券 45( 45)
フィリップ証券 30( 30)
マネックス証券 11( 11)
豊証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
SBI証券 11( 5)
日産証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース