　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4504枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　4504(　　4469)
ソシエテジェネラル証券　　　　3409(　　3229)
バークレイズ証券　　　　　　　2056(　　2056)
JPモルガン証券　　　　　　　　 778(　　 758)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1200(　　 636)
ゴールドマン証券　　　　　　　 665(　　 593)
楽天証券　　　　　　　　　　　1013(　　 543)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 512(　　 512)
松井証券　　　　　　　　　　　 502(　　 502)
日産証券　　　　　　　　　　　 456(　　 456)
ビーオブエー証券　　　　　　　 502(　　 317)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 258(　　 248)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 225(　　 217)
野村証券　　　　　　　　　　　 183(　　 183)
マネックス証券　　　　　　　　 175(　　 175)
シティグループ証券　　　　　　 884(　　 162)
みずほ証券　　　　　　　　　　 866(　　 146)
フィリップ証券　　　　　　　　 118(　　 118)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 165(　　 115)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 108(　　　96)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　26(　　　26)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　　23)
JPモルガン証券　　　　　　　　　15(　　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース