「日経225先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限4504枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4504枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4504( 4469)
ソシエテジェネラル証券 3409( 3229)
バークレイズ証券 2056( 2056)
JPモルガン証券 778( 758)
SBI証券 1200( 636)
ゴールドマン証券 665( 593)
楽天証券 1013( 543)
サスケハナ・ホンコン 512( 512)
松井証券 502( 502)
日産証券 456( 456)
ビーオブエー証券 502( 317)
モルガンMUFG証券 258( 248)
UBS証券 225( 217)
野村証券 183( 183)
マネックス証券 175( 175)
シティグループ証券 884( 162)
みずほ証券 866( 146)
フィリップ証券 118( 118)
三菱UFJeスマート 165( 115)
BNPパリバ証券 108( 96)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
ABNクリアリン証券 23( 23)
JPモルガン証券 15( 15)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 12( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
UBS証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4504( 4469)
ソシエテジェネラル証券 3409( 3229)
バークレイズ証券 2056( 2056)
JPモルガン証券 778( 758)
SBI証券 1200( 636)
ゴールドマン証券 665( 593)
楽天証券 1013( 543)
サスケハナ・ホンコン 512( 512)
松井証券 502( 502)
日産証券 456( 456)
ビーオブエー証券 502( 317)
モルガンMUFG証券 258( 248)
UBS証券 225( 217)
野村証券 183( 183)
マネックス証券 175( 175)
シティグループ証券 884( 162)
みずほ証券 866( 146)
フィリップ証券 118( 118)
三菱UFJeスマート 165( 115)
BNPパリバ証券 108( 96)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
ABNクリアリン証券 23( 23)
JPモルガン証券 15( 15)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 12( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
UBS証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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