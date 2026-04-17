国道8号線沿いに2026年3月にオープンしたばかりの『Mizbachi Coffee(ミツバチコーヒー）』。店内は明るくゆったりとした空間で、個室もあるので仕事の打ち合わせなどビジネスユースにも使えるそう。



こちらのお店･･･パンケーキ好き必見の“あるサービス”が話題です。それが「パンケーキ90分食べ放題［モーニング(8～11時) 税別980円］」！さらに、ミツバチ会員になると税別380円(モーニング)で食べ放題ができちゃうそうです。こだわりのコーヒーなど、ワンドリンクもついてきますよ。



主役のパンケーキは、専用の全自動マシンで焼きたてがいただけます。マシンに手をかざすと、上から出てきた生地をローラーで形を整え、上下から挟むように焼くこと1分。いい焼き色のついた〝できたてパンケーキ〟の完成です。作られる過程を見ることもでき楽しめます。



もちろん食べ放題なので、お皿に何枚盛ってもOK。そこに、ストロベリージャムやチョコレートヘーゼルナッツクリームなど、8種類の無料のトッピングでカスタマイズ。さらに、人気の追加オプションも。それが220円で山盛りの生クリームがもらえちゃいます。



パンケーキは、外側サクッ＆中はしっとりしていて朝からパクパクいけちゃいます。ほかにもパスタやホットサンドメニューも。



盛り付けはすべてセルフなので、自分の欲望を詰め込んだ一皿を楽しんでみませんか。



●Mizbachi Coffee(ミツバチコーヒー）

新潟県長岡市関原南2-4067

＊詳しくはInstagramまで