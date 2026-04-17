桑田佳祐、新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」レギュラーラジオにてフル尺の初オンエア決定
2月に70歳・古希の誕生日を迎え、ソロ活動の開始を発表した桑田佳祐。6月24日のCDシングル発売に先駆けて先行配信された「人誑し / ひとたらし」とともにテレビアニメ『あかね噺』のダブル主題歌を務める新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」のフル尺が、あす4月18日放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM／JFN 後11：00〜11：55）にてオンエアされることが決定した。
【動画】桑田佳祐「人誑し／ひとたらし」オフィシャルオーディオ（YouTube）
「人誑し / ひとたらし」は『週刊少年ジャンプ』にて連載中の本格落語漫画を原作とするテレビアニメ『あかね噺』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌を務め、桑田のキャリア初となる作詞作曲の両方を手がけたアニメ主題歌として話題を集めている。そんな中、4月11日の『あかね噺』第2話のオンエアをもって、エンディング主題歌も桑田の新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が担当することがサプライズで発表された。
同曲は、心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まり、明るく飄々（ひょうひょう）とした歌詞と、骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソング。アニメのエンディングでは爽やかでトロピカルな色使いの映像に合わせて楽曲の一部が公開されており、SNSを中心に注目を集めていた。
あす4月18日放送の『桑田佳祐のやさしい夜遊び』では、アニメのエンディングでは聴くことができなかった楽曲の全貌を聴くことができる。ダブル主題歌を務めることが判明してから初めてとなる今回の放送となり、楽曲のオンエアとともに桑田が語る言葉にも注目が集まる。
桑田は、7月からは全国を巡るアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』を開催。さらに今夏には歌詞集の発売も控えている。
「人誑し / ひとたらし」は『週刊少年ジャンプ』にて連載中の本格落語漫画を原作とするテレビアニメ『あかね噺』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌を務め、桑田のキャリア初となる作詞作曲の両方を手がけたアニメ主題歌として話題を集めている。そんな中、4月11日の『あかね噺』第2話のオンエアをもって、エンディング主題歌も桑田の新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が担当することがサプライズで発表された。
同曲は、心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まり、明るく飄々（ひょうひょう）とした歌詞と、骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソング。アニメのエンディングでは爽やかでトロピカルな色使いの映像に合わせて楽曲の一部が公開されており、SNSを中心に注目を集めていた。
あす4月18日放送の『桑田佳祐のやさしい夜遊び』では、アニメのエンディングでは聴くことができなかった楽曲の全貌を聴くことができる。ダブル主題歌を務めることが判明してから初めてとなる今回の放送となり、楽曲のオンエアとともに桑田が語る言葉にも注目が集まる。
桑田は、7月からは全国を巡るアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』を開催。さらに今夏には歌詞集の発売も控えている。