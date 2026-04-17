『timeleszファミリア』枠拡大＆引っ越し後初回ゲストは所ジョージ 長寿番組の秘けつ学ぶ
8人組グループ・timeleszが出演する日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週日曜 後2：00〜後3：00）の枠移動後の初回が、19日に放送される。毎週月曜日深夜から日曜午後に移動し、放送枠も60分に拡大する。
【番組カット】timeleszと本気モードで対決する綾小路翔
番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。timeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組となる。
記念すべき枠移動後初回ゲストは、日本を代表するMCで『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』『世界まる見え！テレビ特捜部』『所さんの目がテン！』など数々の長寿番組でMCを務める、所ジョージに決定。「番組が長く続く秘訣」「巷の人たちから愛される秘訣」を聞きにtimeleszが突撃する内容となっている。
所は、台本はペラペラで「俺にきょうはまかせてよ！」と言って、さまざまなイベントを考える。timeleszも驚く思いもよらない展開が連発。所からの素敵すぎるプレゼントも用意されている。そして、憧れの場所「世田谷ベース」へも所が連れて行ってくれて、一同はテンションマックス。長寿番組の秘けつを学ぶ「所塾」では、所ならではの伝え方で芸能界を生き抜く術を教える。
また、新番組ロゴと“海賊船”をモチーフにした新スタジオセットも解禁された。「仲間捜し」にルーツを持つメンバーが、timeleszという同じ船に乗ってこの世界を進んでいき、「視聴者の皆さんにも仲間になって一緒の船に乗ってもらって新たな世界を共に発見してもらいたい」「番組を通してたくさんの人と彼らが触れ合う中で、timeleszと一緒に日本を盛り上げていく仲間をどんどん増やしていってほしい」という思いが込められたスタジオになっている。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長になってある特定のジャンルにかけた人たちにスポットライトをあてコンテストを開催する「ファミリアカップ」などを放送予定。番組を通じて、等身大の8人がさまざまなゲストたちと絆をつむぎ、ファミリア（仲間）になれるかが毎回の放送の見どころとなる。
【番組カット】timeleszと本気モードで対決する綾小路翔
番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。timeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組となる。
所は、台本はペラペラで「俺にきょうはまかせてよ！」と言って、さまざまなイベントを考える。timeleszも驚く思いもよらない展開が連発。所からの素敵すぎるプレゼントも用意されている。そして、憧れの場所「世田谷ベース」へも所が連れて行ってくれて、一同はテンションマックス。長寿番組の秘けつを学ぶ「所塾」では、所ならではの伝え方で芸能界を生き抜く術を教える。
また、新番組ロゴと“海賊船”をモチーフにした新スタジオセットも解禁された。「仲間捜し」にルーツを持つメンバーが、timeleszという同じ船に乗ってこの世界を進んでいき、「視聴者の皆さんにも仲間になって一緒の船に乗ってもらって新たな世界を共に発見してもらいたい」「番組を通してたくさんの人と彼らが触れ合う中で、timeleszと一緒に日本を盛り上げていく仲間をどんどん増やしていってほしい」という思いが込められたスタジオになっている。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長になってある特定のジャンルにかけた人たちにスポットライトをあてコンテストを開催する「ファミリアカップ」などを放送予定。番組を通じて、等身大の8人がさまざまなゲストたちと絆をつむぎ、ファミリア（仲間）になれるかが毎回の放送の見どころとなる。