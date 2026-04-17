日本テレビ系のtimelesz初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』が、4月から日曜午後2時開始の60分枠に拡大決定。初回ゲストに所ジョージさんを迎え、『世田谷ベース』を訪問。海賊船モチーフの新セットと新ロゴも解禁されました。

日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”timeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪『ファミリア』を作っていくバラエティー番組『timeleszファミリア』がスタート。

■初回ゲストは所ジョージ 『世田谷ベース』で秘けつを学ぶ

記念すべき初回ゲストは、『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』など数々の長寿番組でMCを務める所ジョージさん。timeleszの8人が、番組が長く続く秘けつや人から愛される秘けつを聞きに突撃します。

「俺に今日はまかせてよ！」と、様々なイベントを考えた所さん。台本にはない思いもよらない展開が連発し、所さんからのプレゼントや、一同憧れの場所『世田谷ベース』への訪問に、メンバーはテンションマックスに。長寿番組の秘けつを学ぶ『所塾』では、所さんならではの伝え方で芸能界を生き抜く術（すべ）が伝授されます。

■“海賊船”モチーフのセットに込められた思い

新番組のロゴとともに、“海賊船”をモチーフにしたスタジオセットも解禁。「仲間捜し」にルーツを持つ彼らが、timeleszという同じ船に乗って進んでいき、視聴者の皆さんにも仲間になってほしいという願いが込められています。

番組では、生き様が面白い人に本気で弟子入りし、身につけた技を披露する『ガチドキュメント企画』や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルに懸けた人たちのコンテスト『ファミリアカップ』などを放送予定。等身大の8人がゲストと絆を紡ぎ、“ファミリア（仲間）”になれるかに注目です。