「timeleszファミリア」枠移動後の初回ゲスト発表 芸能界を生き抜く術教わる
【モデルプレス＝2026/04/17】timeleszの冠番組「timeleszファミリア」（日本テレビ系）が、4月19日より放送枠を日曜14時（※関東ローカル）に移動し、放送時間を60分に拡大する。この度、枠移動後初となるレギュラー放送回のゲストが発表された。
【写真】timelesz新メンバー、街中降臨ショット
毎週月曜24時29分〜24時54分に放送していた「timelesz ファミリア」。「timeleszが日本中とファミリアに！」をコンセプトに、日本で今一番熱い“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学び、笑い、仲良くなりながら、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組となっている。
記念すべき初回ゲストは「1億人の大質問！？笑ってコラえて！」や「世界まる見え！テレビ特捜部」「所さんの目がテン！」など数々の長寿番組でMCを務める所ジョージ。番組が長く続く秘訣や、巷の人たちから愛される秘訣を聞きにtimeleszが突撃する。
台本はほとんどなく「俺に今日はまかせてよ！」と話す所が、さまざまなイベントを提案。timeleszの8人も驚く展開が続く。所からのプレゼントもあり、さらに憧れの場所「世田谷ベース」へも案内され、一同はテンションMAXに。長寿番組の秘訣を学ぶ「所塾」では、所ならではの伝え方で芸能界を生き抜く術を教える。初回放送の詳細は近日解禁予定だ。
また、新番組ロゴと“海賊船”をモチーフにした新スタジオセットも公開。「仲間探し」にルーツを持つ彼らが、timeleszという同じ船に乗ってこの世界を進み、“視聴者にも仲間として一緒に船に乗り、新たな世界を発見してほしい”。さらに“番組を通して多くの人と触れ合いながら、timeleszとともに日本を盛り上げる仲間を増やしていってほしい”という思いが込められている。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りし、そこで身につけた技を披露する「ガチドキュメント企画」や、応援団長となって特定ジャンルに情熱をかける人々にスポットライトを当てる「ファミリアカップ」なども放送予定。番組を通じて、等身大の8人がさまざまなゲストと絆を紡ぎ、ファミリア（仲間）になれるかが見どころとなる。（modelpress編集部）
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◆「timeleszファミリア」初回ゲスト公開
毎週月曜24時29分〜24時54分に放送していた「timelesz ファミリア」。「timeleszが日本中とファミリアに！」をコンセプトに、日本で今一番熱い“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学び、笑い、仲良くなりながら、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組となっている。
台本はほとんどなく「俺に今日はまかせてよ！」と話す所が、さまざまなイベントを提案。timeleszの8人も驚く展開が続く。所からのプレゼントもあり、さらに憧れの場所「世田谷ベース」へも案内され、一同はテンションMAXに。長寿番組の秘訣を学ぶ「所塾」では、所ならではの伝え方で芸能界を生き抜く術を教える。初回放送の詳細は近日解禁予定だ。
◆timelesz、新番組ロゴ＆スタジオセット公開
また、新番組ロゴと“海賊船”をモチーフにした新スタジオセットも公開。「仲間探し」にルーツを持つ彼らが、timeleszという同じ船に乗ってこの世界を進み、“視聴者にも仲間として一緒に船に乗り、新たな世界を発見してほしい”。さらに“番組を通して多くの人と触れ合いながら、timeleszとともに日本を盛り上げる仲間を増やしていってほしい”という思いが込められている。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りし、そこで身につけた技を披露する「ガチドキュメント企画」や、応援団長となって特定ジャンルに情熱をかける人々にスポットライトを当てる「ファミリアカップ」なども放送予定。番組を通じて、等身大の8人がさまざまなゲストと絆を紡ぎ、ファミリア（仲間）になれるかが見どころとなる。（modelpress編集部）
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