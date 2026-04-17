ALPHA DRIVE ONE、デビューからの変化 SANGWONが日本でやりたいこと明かす
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY3（12日）に出演。インタビューに回答した。
【動画】ALPHA DRIVE ONE、初来日インタビュー 褒め合い合戦＆東京ドームへの憧れも
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。ALPHA DRIVE ONEが出演したDAY3は19日までABEMAにて無料見逃し配信している。
【コメント全文】
――今回のステージで、「ここに注目してほしい！」と思うポイントを教えてください。
LEO：僕たち ALPHA DRIVE ONE ならではのエネルギーを、ぜひ感じていただけたらうれしいです。パフォーマンスや一つひとつの表情にもそのエネルギーを込めているので、そういった細かい部分にも注目して見ていただけると、より楽しんでいただけると思います。
――今回のステージで、一番キラキラした自分を見せられた瞬間はどこですか。
JUNSEO：最年長として、「Chains」のステージでは、これまでよりさらに成熟した姿をお見せできたのではないかと思います。パフォーマンスはもちろん、表情でも楽曲の雰囲気をしっかり表現し、一番輝く瞬間をお届けできていたらうれしいです。
――ファンの皆さんに何回も見てほしいと思うステージは何ですか。
ARNO：4曲すべてが、ALPHA DRIVE ONEのさまざまな魅力をお見せできるステージだと思っています。楽曲ごとに雰囲気やパフォーマンスの色も異なるので、ぜひ何度もじっくりご覧いただきながら、それぞれのステージの魅力を一つひとつ感じていただけたらうれしいです！
――もし日本でおやすみの日ができたら何をしたいですか。
SANGWON：普段ランニングが趣味なので、機会があれば東京で走ってみたいです。日本の街や雰囲気を直接感じながら走ることで、また違った魅力を感じられると思うので、楽しみにしています。
――最近覚えたお気に入りの日本語があれば教えてください。
XINLONG：「ALLYZ が一番きれいだよ」です。これからもたくさん伝えていきたいです。ALLYZ、いつもありがとう、そして愛しています！
――デビューが決まってから、自分自身の「ここが一番変わった！」と思う部分を教えてください
ANXIN：以前よりも、ステージに立つときの自信がかなりついたと思います。デビューに向けて準備する過程でさまざまな経験を積み、自分自身をより信じられるようになりました。今では緊張するというよりも、ステージを楽しみながら自分らしい姿をお見せできていると感じています。
――新生活を迎える方へポジティブになれる秘けつを教えてください。
SANGHYEON：僕は、日々のちょっとしたことにも目を向けて、その中で小さな幸せを見つけるようにしています。そうした積み重ねが、前向きなエネルギーにつながると思うんです。だから新しい挑戦にも、いつもワクワクした気持ちで楽しみながら向き合うようにしています。これから新しいスタートを迎える皆さんにも、その過程をぜひ楽しんでほしいです！応援しています！
【動画】ALPHA DRIVE ONE、初来日インタビュー 褒め合い合戦＆東京ドームへの憧れも
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。ALPHA DRIVE ONEが出演したDAY3は19日までABEMAにて無料見逃し配信している。
――今回のステージで、「ここに注目してほしい！」と思うポイントを教えてください。
LEO：僕たち ALPHA DRIVE ONE ならではのエネルギーを、ぜひ感じていただけたらうれしいです。パフォーマンスや一つひとつの表情にもそのエネルギーを込めているので、そういった細かい部分にも注目して見ていただけると、より楽しんでいただけると思います。
――今回のステージで、一番キラキラした自分を見せられた瞬間はどこですか。
JUNSEO：最年長として、「Chains」のステージでは、これまでよりさらに成熟した姿をお見せできたのではないかと思います。パフォーマンスはもちろん、表情でも楽曲の雰囲気をしっかり表現し、一番輝く瞬間をお届けできていたらうれしいです。
――ファンの皆さんに何回も見てほしいと思うステージは何ですか。
ARNO：4曲すべてが、ALPHA DRIVE ONEのさまざまな魅力をお見せできるステージだと思っています。楽曲ごとに雰囲気やパフォーマンスの色も異なるので、ぜひ何度もじっくりご覧いただきながら、それぞれのステージの魅力を一つひとつ感じていただけたらうれしいです！
――もし日本でおやすみの日ができたら何をしたいですか。
SANGWON：普段ランニングが趣味なので、機会があれば東京で走ってみたいです。日本の街や雰囲気を直接感じながら走ることで、また違った魅力を感じられると思うので、楽しみにしています。
――最近覚えたお気に入りの日本語があれば教えてください。
XINLONG：「ALLYZ が一番きれいだよ」です。これからもたくさん伝えていきたいです。ALLYZ、いつもありがとう、そして愛しています！
――デビューが決まってから、自分自身の「ここが一番変わった！」と思う部分を教えてください
ANXIN：以前よりも、ステージに立つときの自信がかなりついたと思います。デビューに向けて準備する過程でさまざまな経験を積み、自分自身をより信じられるようになりました。今では緊張するというよりも、ステージを楽しみながら自分らしい姿をお見せできていると感じています。
――新生活を迎える方へポジティブになれる秘けつを教えてください。
SANGHYEON：僕は、日々のちょっとしたことにも目を向けて、その中で小さな幸せを見つけるようにしています。そうした積み重ねが、前向きなエネルギーにつながると思うんです。だから新しい挑戦にも、いつもワクワクした気持ちで楽しみながら向き合うようにしています。これから新しいスタートを迎える皆さんにも、その過程をぜひ楽しんでほしいです！応援しています！