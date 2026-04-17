引退発表りくりゅうが天皇皇后両陛下に思い伝える「新たなことに2人で挑戦」「今の気持ちを正直に」　春の園遊会で

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで、日本代表初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手。

春の園遊会に招待され、天皇皇后両陛下に現役引退後について思いを伝えました。

天皇陛下：

今季限りで引退をされるという風に伺いました。今後は何かどういうことを？

木原龍一選手：

皆さまにもっともっとペアを知っていただけるように、競技生活ではないんですが、また新たなことに2人で挑戦していきたいなと思っています。

木原選手は、園遊会前に、引退を発表した理由についても説明しました。

木原龍一選手：

やっぱり陛下に自分たちの今後、考えていることをお伝えしたかったので、おっしゃっていただいたように、この前に発表させていただいて、今の気持ちを正直にお話しさせていただきたいなという思いがございました。

三浦璃来選手：

私も全て木原選手と同じ意見です。

園遊会を終え、ふたりは競技生活をこのように振り返りました。

三浦璃来選手：

7年間、長い間頑張ってきて良かったなっていうふうに思いました。

木原龍一選手：

長い間、りくりゅうを応援して頂きありがとうございました。