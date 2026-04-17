モデルのSHIHO（49）が17日までにインスタグラムを更新。背骨の圧迫骨折により入院していた100歳の祖母が退院したことを報告した。

SHIHOは「1ケ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳を迎えることができました！」と報告。「ずっと寝たきり入院生活だったのに、歩行と認知が全く衰えてなくて、体重も変わらずそのまま！」と説明し、「先生達と、どれだけリハビリを頑張っていたのだろうと想像しました」とつづった。

続けて、祖母の既往歴について「83歳で大腸がん手術、94歳で脳の出血で倒れて集中治療室に入り、2ヶ月後には大腿骨を骨折して再び入院。99歳で圧迫骨折で、再々入院」と記し、「高齢でどんなことが起きても、年齢なんて関係なく、必ず復活して帰ってくる祖母は、奇跡の人そのものです」とつづった。

「力まず、流れるように目の前のことを受け入れて、その日のベストを尽くしてる祖母と、いつも支えてくれている叔母と母、入院した時にお世話になった先生方。みんなの愛に包まれて、今日という日を迎えられたのだと思います」と、しみじみ。「いつも祖母を気にかけてくださるすべてのみなさまに心から感謝して。本当にありがとうございます」と感謝し、「これからもずっと長生きしてほしいよ」と願った。