２０１７〜２１年に巨人と楽天に在籍し、２３年に公認会計士となった池田駿さん（３３）が１７日、Ｊリーグの新卒研修に登壇した。会計ファイナンス領域をテーマに、貸借対照表、損益計算書などについてを１時間ほど講義。研修後に取材に応じると、「今回は訪問先が訪問先なので、結構準備しましたし、緊張しました」と笑顔で振り返った。

池田さんはヤマハから１６年ドラフト４位で巨人に入団し、１年目から３３試合に登板。２０年シーズン途中にウィーラーとのトレードで楽天に移籍すると、２１年シーズン終了後に現役引退を決断した。現役時代は主に救援投手として通算８３試合に登板した左腕は、引退後の２３年１１月に超難関とされる公認会計士試験に合格し、元プロ選手としては異色のセカンドキャリアを歩むことになった。

現在は、Ｊリーグとサポーティングカンパニー契約を締結しているＣＰＡエクセレントパートナーズ社が運営するＣＰＡ会計学院の講師を務めている。自身の現役時代には会計や税金に関する研修はなかったといい、「野球をやっている時はそんなこと思いもしなかったが、終わった後にやっぱり必要だったよな、と思った。例えば、高卒１年目は１９歳で（プロの世界に）入ってくるので分かるわけがない。その辺のアシストはあった方がいいのかなとは思う」。今回は新入社員へ向けての講義となったが、「（選手、スタッフへの講義は）機会があればもちろん。ご要望があれば」と、今後の展開へも意欲を示した。

池田さんがセカンドキャリアについて考え始めたのは、巨人から楽天にトレードされた２０年のオフシーズン。「現実的なところで、トレード＝少し自分の必要性が下がったかなと、後ろ向きになってしまった。年齢もあったし、結果も残せていなかった。野球ももちろん頑張るが、別の保険の道もかけておくのは大事かなと思った」。ヤマハ時代から税金や会計に興味を持ち少しずつ勉強していたこと、プロ入団後も担当の税理士から税金について学んでいたことで、引退後のビジョンが固まっていったという。数学の教師になることが夢のひとつだったことから、公認会計士の予備校の講師にもなった。

自身は実際に仕事として会計の世界に足を踏み入れたが、「公認会計士は正直極端な例だが、分かりやすい例で言うと簿記もある。そういう資格を取るだけでも仕事を選ぶ選択肢は増えてくると思う」と、お金に関することを学ぶ意義を強調。「（引退後は）チームのスタッフさん、人によってはコーチの仕事もあるが、そういう仕事に就けるのは本当に限られた人材で、ほとんどの人が結局サヨナラ。そういう時に、過去に勉強してきた知識があって、『これだったらできるかな』という仕事の選択肢があるのは大きいことだと思う。それこそ、今日やった入門的な知識だけでもいいので、入れとくだけでも全然違うのかなと思います」と語った。