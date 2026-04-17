NCT WISH・リョウ＆ユウシの“野望” 新生活にぴったりな楽曲紹介
6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY3（12日）に出演。ユウシとリョウが、インタビューに回答した。
【ライブ写真】かわいいからクールまで！圧巻パフォを披露したNCT WISH
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。NCT WISHが出演したDAY3は19日までABEMAにて無料見逃し配信している。
【コメント全文】
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください
ユウシ：「Hello Mellow」です。すごく盛り上がる曲だと思っているので、たくさんチェックしてほしいです！
リョウ：いろいろな雰囲気の曲を披露させていただいたので、楽しんでもらえたらうれしいです。
――新生活を迎える方に聴いてほしい楽曲を教えてください
ユウシ：NCT WISHの「Our Adventures」です。この曲はこれからの事がよく描かれている曲なので、いいスタートを切れると思います。
リョウ：個人的に、“ポジティブに行こう”というメッセージがある「Hello Mellow」という曲をおすすめしたいです。
――NCT WISHでかなえたい野望を教えてください
ユウシ：これからも健康で、多くの方に僕たちの曲を聞いてもらいたいです。
リョウ：東京ドーム！
【ライブ写真】かわいいからクールまで！圧巻パフォを披露したNCT WISH
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。NCT WISHが出演したDAY3は19日までABEMAにて無料見逃し配信している。
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください
ユウシ：「Hello Mellow」です。すごく盛り上がる曲だと思っているので、たくさんチェックしてほしいです！
リョウ：いろいろな雰囲気の曲を披露させていただいたので、楽しんでもらえたらうれしいです。
――新生活を迎える方に聴いてほしい楽曲を教えてください
ユウシ：NCT WISHの「Our Adventures」です。この曲はこれからの事がよく描かれている曲なので、いいスタートを切れると思います。
リョウ：個人的に、“ポジティブに行こう”というメッセージがある「Hello Mellow」という曲をおすすめしたいです。
――NCT WISHでかなえたい野望を教えてください
ユウシ：これからも健康で、多くの方に僕たちの曲を聞いてもらいたいです。
リョウ：東京ドーム！