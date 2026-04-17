18歳女性の遺体が豊後大野市の山中で見つかった事件。死体遺棄の疑いで逮捕された58歳の男が「遺体をビニール袋に入れて運んだ」と供述していることが新たにわかりました。

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この事件では先月2日から行方不明となっていた中津市の18歳女性が今月12日、豊後大野市の山中で遺体で発見されました。

警察は女性を捜索する中で、接点があったとみられる大分市元町の無職姫野忠文容疑者（58）を死体遺棄の疑いで逮捕・送検しています

姫野容疑者は、女性と金銭をめぐるトラブルがあったと供述し、自宅で女性を殺害して遺体を車で山中まで運んだとみられています。

さらにこの際「遺体をビニール袋に入れて運んだ」と供述していることがわかりました。

また捜査関係者への取材で、姫野容疑者が「警察に通報すると言われカッとなって首を刺した。殺した後に女性のスマホと凶器の刃物を大分市内の港で捨てた」と供述していることが新たにわかりました。

姫野容疑者は女性との関係について「ネットを通じて2月ごろから知り合った」と話していて、警察は引き続き詳しい経緯を調べ、殺人容疑での立件を視野に捜査を進めています。