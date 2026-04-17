RIIZEショウタロウ「東京ドームは終わりではなくスタート」 THE RAMPAGEから刺激も【コメント全文】
RIIZEが、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY1（10日）、DAY2（11日）に出演。ショウタロウが、インタビューに回答した。
【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。RIIZEが出演したDAY1は17日、DAY2は18日までABEMAにて無料見逃し配信している。
【コメント全文】
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください
ショウタロウ：今回もThe Performanceに出演できて、すごく光栄で、何より楽しかったです！2年前より成長したRIIZEの姿をお見せできたのではないかなと思います。
THE RAMPAGEさんとのコラボ「BURN」と「Boom Boom Bass」も僕にとって特別で、すごく楽しかったです！ご一緒したTHE RAMPAGEの皆さんから良い刺激やインスピレーションをもらえました。貴重な経験でした！
――グループでかなえたい野望を教えてください。
ショウタロウ：これから先もずっと成長するRIIZEになりたいです。今回もそうだったように、機会があってまた出演させていただける時には、もっと成長して帰って来たいと思います。
今年東京ドーム公演を行いましたが、これが終わりではなくスタートだと思っています。ドームツアー、スタジアムとこれからもずっと上に上がっていけたらと思います。来てくれたBRIIZE（ファンネーム）、そしてほかのアーティストのファンのみなさん、ありがとうございました！
【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE
今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。RIIZEが出演したDAY1は17日、DAY2は18日までABEMAにて無料見逃し配信している。
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください
ショウタロウ：今回もThe Performanceに出演できて、すごく光栄で、何より楽しかったです！2年前より成長したRIIZEの姿をお見せできたのではないかなと思います。
THE RAMPAGEさんとのコラボ「BURN」と「Boom Boom Bass」も僕にとって特別で、すごく楽しかったです！ご一緒したTHE RAMPAGEの皆さんから良い刺激やインスピレーションをもらえました。貴重な経験でした！
――グループでかなえたい野望を教えてください。
ショウタロウ：これから先もずっと成長するRIIZEになりたいです。今回もそうだったように、機会があってまた出演させていただける時には、もっと成長して帰って来たいと思います。
今年東京ドーム公演を行いましたが、これが終わりではなくスタートだと思っています。ドームツアー、スタジアムとこれからもずっと上に上がっていけたらと思います。来てくれたBRIIZE（ファンネーム）、そしてほかのアーティストのファンのみなさん、ありがとうございました！